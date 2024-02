Femi presentará su disco debut "Cultura Famélica" en el porteño La Tangente

"Es la primera vez que estoy proponiendo algo que me define como persona", señaló la artista, en diálogo con Télam, a finales del 2023.

Con una obra que esquiva la corrección política y pone en valor a la provocación bien entendida, Femi cerró cuatro años de búsqueda materializando aquello que había empezado a encontrar en singles como “Sit Down”, “Mediocre” y “Matar”.

"Vos me metés un riff de guitarra o un bajo medio podrido y a mí se me prende fuego algo. Antes me pasaba que yo al rock lo tenía como muy sacralizado. Tenía un excesivo respeto por una música que yo sentía que era para los músicos que saben, para egresados de escuelas de música", añadió.