Franco Colapinto arrancó con el pie derecho en Barcelona: cómo salió en la FP1 y por cuánto superó a Gasly

Franco Colapinto completó una sólida actuación en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 y finalizó en el décimo puesto de la sesión disputada este viernes.
El piloto argentino de Alpine registró un tiempo de 1:17.893 en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona. George Russell fue el más rápido de la sesión.
Franco Colapinto completó una sólida actuación en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 y finalizó en el décimo puesto de la sesión disputada este viernes.
El piloto argentino de Alpine marcó un mejor tiempo de 1:17.893 y se ubicó dentro del top 10 en el inicio de la actividad oficial del fin de semana. Además, superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó 17° y quedó a 0.615 segundos de su registro.
La primera referencia del día quedó en manos de George Russell. El piloto de Mercedes fue el más rápido de la FP1 con una vuelta de 1m16s363. Detrás suyo finalizaron Oscar Piastri, de McLaren, y Charles Leclerc, de Ferrari.
La sesión estuvo marcada por las rotaciones obligatorias de pilotos que exige el reglamento de la categoría. En ese contexto, varios equipos cedieron sus monoplazas a pilotos reserva para cumplir con las prácticas requeridas durante la temporada.
Entre los cambios más destacados, Leonardo Fornaroli reemplazó a Lando Norris en McLaren, Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Isack Hadjar en Red Bull y Fred Vesti condujo el Mercedes de Kimi Antonelli. Además, Colton Herta tomó el volante de Sergio Pérez en Cadillac, Dino Beganovic sustituyó a Lewis Hamilton en Ferrari, Luke Browning reemplazó a Alex Albon en Williams y Paul Aron pilotó el Audi que habitualmente conduce Nico Hulkenberg.
Tras este primer ensayo, la actividad continuará con la segunda práctica libre, programada para las 12 horas de la Argentina. La tercera sesión de entrenamientos se llevará a cabo el sábado desde las 7.30, antes de la clasificación para el Gran Premio de Barcelona.