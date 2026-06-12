Franco Colapinto arrancó con el pie derecho en Barcelona: cómo salió en la FP1 y por cuánto superó a Gasly

Entre los cambios más destacados, Leonardo Fornaroli reemplazó a Lando Norris en McLaren, Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Isack Hadjar en Red Bull y Fred Vesti condujo el Mercedes de Kimi Antonelli. Además, Colton Herta tomó el volante de Sergio Pérez en Cadillac, Dino Beganovic sustituyó a Lewis Hamilton en Ferrari, Luke Browning reemplazó a Alex Albon en Williams y Paul Aron pilotó el Audi que habitualmente conduce Nico Hulkenberg.

Tras este primer ensayo, la actividad continuará con la segunda práctica libre, programada para las 12 horas de la Argentina. La tercera sesión de entrenamientos se llevará a cabo el sábado desde las 7.30, antes de la clasificación para el Gran Premio de Barcelona.