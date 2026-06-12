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Franco Colapinto completó las primeras prácticas del GP de Barcelona: cómo le fue y el balance con Gasly

El piloto argentino concluyó la primera jornada de actividad en el circuito de Montmeló. Tras perder algo de ritmo respecto a las primeras tandas, logró un registro positivo de cara a la clasificación de este sábado.

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Franco Colapinto completó las primeras prácticas del GP de Barcelona: cómo le fue y el balance con Gasly

La actividad oficial de la Fórmula 1 se puso en marcha en el circuito de Montmeló y el piloto argentino completó la primera jornada de ensayos de cara a la carrera del domingo. Franco Colapinto perdió ritmo y terminó en el decimoquinto lugar en la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Barcelona. A pesar de haber cedido terreno en los tiempos generales respecto de las primeras salidas a pista, el oriundo de Pilar rescató un parámetro sumamente positivo para su escudería al superar por dos décimas a su compañero de equipo en Alpine, demostrando su capacidad de adaptación en una tanda dominada por Lando Norris y George Russell.

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Con estos registros iniciales sobre el asfalto español, el piloto bonaerense ya planifica junto a sus ingenieros las modificaciones en la puesta a punto del monoplaza para afrontar la jornada más decisiva del fin de semana. Tras este segundo ensayo libre, Franco Colapinto disputará este sábado la sesión de clasificación, una instancia clave para determinar su lugar en la grilla de salida del domingo y buscar revertir la pérdida de ritmo sufrida en las tandas vespertinas de este viernes.

Qué dijo Franco Colapinto tras la FP2 en el Gran Premio de Barcelona

Al bajarse de su monoplaza tras la segunda tanda de entrenamientos, el piloto argentino realizó un crudo análisis sobre el rendimiento de su coche en Montmeló. "Fue el peor viernes de la temporada en cuanto a balance y velocidad del auto. Hay muchas cosas por entender", aseguró de manera tajante. Lejos de ocultar su disconformidad, el bonaerense lanzó una advertencia preocupante respecto al ritmo de competición: "Hay que intentar dar un paso adelante con el equipo porque nos falta mucho. En carrera estamos a años luz, inmanejable el auto", concluyó.

Cómo quedaron las posiciones completas de la FP2 en el GP de Barcelona

La segunda sesión de entrenamientos libres en España dejó el clasificador del 1° al 22° puesto ordenado de la siguiente manera:

  1. Norris

  2. Russell

  3. Piastri

  4. Leclerc

  5. Antonelli

  6. Verstappen

  7. Lindblad

  8. Bortoleto

  9. Hamilton

  10. Hadjar

  11. Hulkenberg

  12. Bearman

  13. Lawson

  14. Sainz

  15. Colapinto

  16. Gasly

  17. Ocon

  18. Bottas

  19. Albon

  20. Pérez

  21. Alonso

  22. Stroll

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