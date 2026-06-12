Franco Colapinto completó las primeras prácticas del GP de Barcelona: cómo le fue y el balance con Gasly

La actividad oficial de la Fórmula 1 se puso en marcha en el circuito de Montmeló y el piloto argentino completó la primera jornada de ensayos de cara a la carrera del domingo. Franco Colapinto perdió ritmo y terminó en el decimoquinto lugar en la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Barcelona. A pesar de haber cedido terreno en los tiempos generales respecto de las primeras salidas a pista, el oriundo de Pilar rescató un parámetro sumamente positivo para su escudería al superar por dos décimas a su compañero de equipo en Alpine, demostrando su capacidad de adaptación en una tanda dominada por Lando Norris y George Russell.