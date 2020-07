El 11 de partida: el equipo ideal de los futbolistas nacidos en 2000

View this post on Instagram

#Los11dePartida armamos el equipo ideal de jugadores nacidos en el año 2000 ✍️@carasaki10 🖌️@rivaska #meslier #leeds #boca #bocajuniors #roffo #ajax #dest #viniciusjr #realmadrid #chelsea #ampadu #haaland #dortmund #football #futbol #footballdesign #jadonsancho #tonalli #brescia #foden #manchestercity #shalke04 #norwich