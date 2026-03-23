Maxi López habló tras las acusaciones de estafa y fue tajante sobre su situación económica

Con el paso del tiempo, el ex jugador detectó irregularidades que lo llevaron a tomar distancia del proyecto. "Descubrí problemas de índole personal del presidente con mi amigo, aparece una deuda importante en el equipo, situación que no estaba en los libros de contabilidad. Se le debía dinero que había prestado al presidente para pagar cuentas del club", detalló.

En ese contexto, López intentó mediar entre las partes, aunque sin éxito. "Intenté mediar entre los dos, pero no se pudo solucionar", aseguró. Finalmente, tomó la decisión de correrse: "Decidí salir, me quedé triste porque empleé tiempo y dinero y no se cumplieron. Cuando las cosas no salen bien, no salen bien".

Incluso, reveló la charla que tuvo con Schelotto tras su salida: "Continúa solo, yo no estoy, no me interesa. Hago los proyectos que me hacen sentir bien y que tengan los valores que me gustan".

Por su parte, el periodista Daniel Fava sumó un dato clave que busca bajar la intensidad de las versiones más extremas: "Maxi dice que legalmente hizo los pasos correctos para salir de esta sociedad. No está en bancarrota, se instaló que se fue porque no tenía dinero".

De esta manera, López intentó despegarse de las acusaciones más delicadas y dejó en claro que su salida del proyecto no tuvo que ver con problemas económicos personales, sino con diferencias internas y situaciones que, según su mirada, no estaban claras desde el inicio.

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¿Qué reveló Maxi López sobre su reconciliación con Wanda Nara y cuál fue el punto de quiebre?

Maxi López volvió a aparecer en televisión y dejó varias definiciones sobre el presente vínculo que mantiene con Wanda Nara, luego de años marcados por conflictos tras su separación en 2013. En un móvil con Desayuno Americano (América TV), el exfutbolista abrió su intimidad y explicó cómo lograron reconstruir la relación.

Instalado en una etapa de crecimiento profesional en la Argentina, tanto en TV como en streaming, López habló con Pamela David y su equipo sobre el largo proceso que atravesaron como ex pareja. “Hemos tenido muchos errores, quizá por jóvenes, quizá por inexpertos y hoy tener esta relación que tenemos para mí es un premio. Pero no por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos”, expresó.

En ese sentido, remarcó que sus hijos fueron el eje central para lograr este acercamiento. “Para ellos es más difícil que manejen este tipo de situaciones y a veces quedan enganchados en el medio de las situaciones de los grandes. Entonces tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando nos toca trabajar, tenemos que repartir un poco los tiempos”, detalló el actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe).

Al ser consultado sobre quién tomó la iniciativa para recomponer el vínculo, López descartó que haya sido algo repentino y lo definió como un camino largo. “Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto”, sostuvo.

Incluso, recordó cómo era la dinámica entre ellos en momentos difíciles del pasado: “En la relación pasada empezaba a tener problemas y ella me contaba cada vez que tenía situaciones. Charlábamos, después no me escuchaba nunca. Yo siempre estuve ahí para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no”.

Por último, el exdelantero sorprendió al revelar qué situación marcó un antes y un después en la relación: “Cuando ella se pone mal o no está bien digamos (en su salud) que ese fue un punto de inflexión para empezar a trabajar”.

Así, dejó en claro que, más allá de las diferencias del pasado, el bienestar de sus hijos terminó siendo el motor que impulsó esta nueva etapa de entendimiento entre ambos.