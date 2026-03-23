Gran Hermano: La Maciel explotó contra Emanuel Di Gioia y protagonizaron un durísimo cruce en vivo

Con visible molestia, la participante reforzó su mensaje y marcó un límite claro: “Desde el día que yo cambié mi vida, lejos está de mí ponerme violenta, me alejo completamente de todo eso y cuando alguien me quiere agredir voy a una comisaría y lo denuncio, porque yo no quiero pelearme, siendo que me sé defender. Entonces, que alguien me ponga a mí en un lugar de violenta y explosiva, al punto de que frente a montones de cámaras me vayan a expulsar por eso, me pareció realmente desagradable, traidor. No sé qué habrá provocado que proyectes eso en mí, sin ni siquiera conocerme”.

Además, fue un paso más allá y tildó la situación de discriminatoria: “Yo prefiero la paz, por eso prejuzgar, de tantas chicas que hay acá, que vos hayas proyectado que con la única que yo me voy a poner violenta es con Danelik y me van a expulsar, me pareció discriminatorio. Pudiste haber dicho que Mavinga es explosiva, se va a agarrar con Mavinga, o Pincoya”.

Ante la fuerte acusación, Emanuel no se quedó callado y salió rápidamente a desmentirla: “Primero, yo no dije eso de que te ibas a ir a las manos, lo que menos soy es prejuicioso, te llegó mal el rumor, te comiste el chamuyo mal. Lo único que dije, cuando las vi amigas con Danelik, fue que en 5 días iban a estar discutiendo, y al día 5 estaban discutiendo. No es por prejuicioso ni quería que te vayas a las manos, ni que te van a expulsar, nada más lejos de mí”.

El momento sumó un nuevo capítulo cuando La Maciel reveló que quien le había transmitido esa información fue Nazareno, quien terminó confirmando la versión. A partir de ahí, Emanuel intentó bajar la tensión y aclaró que su comentario había sido en clave de juego: sostuvo que simplemente había anticipado un posible conflicto entre dos personalidades fuertes, sin intención de etiquetar a nadie como violento.

El cruce dejó en evidencia las tensiones latentes dentro de la casa y sumó un nuevo foco de conflicto que promete seguir escalando en los próximos días.

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¿Zunino liquidó a Luana tras el beso en Gran Hermano con una confesión fulminante?

Una nueva fiesta en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó mucha tela para cortar y puso en el centro de la escena a Franco Zunino y Luana Fernández. Todo se desató cuando ella lo encaró con un baile bien provocador que terminó en un beso, generando murmullos dentro de la casa y repercusión afuera.

Pero lo que parecía el inicio de algo más, rápidamente cambió de tono. Después del momento íntimo, Zunino se mostró incómodo y decidió hablarlo con Martín, donde buscó aclarar su postura y marcar distancia: “Yo fui claro con ella, está todo hablado. El tema es que después no se caiga”.

En ese mismo intercambio, el participante dejó ver el impacto emocional que le genera el aislamiento del reality: “El no saber nada de afuera me arruina”, lanzó, dejando en evidencia sus dudas y su estado anímico.

Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando se refirió sin vueltas al beso con Luana: “La verdad, no sentí nada con el beso”. Frente a eso, Martín le remarcó la importancia de actuar con claridad: “Lo que tenes que hacer, si vas a tomar una decisión, ser firme, tener responsabilidad afectiva”.

Lejos de titubear, Zunino fue todavía más contundente y dejó en claro dónde está parado sentimentalmente: “Con lo que pasó hoy me di cuenta que no me interesa otra mujer que no sea Micaela. Te lo firmo acá”.

Así las cosas, el participante bajó cualquier expectativa dentro de la casa y dejó en evidencia que, pese al acercamiento con Luana, su interés sigue estando afuera.