La Reini Gonet y Homero Pettinato, juntos en Cariló: aseguran que hubo una escapada romántica

A partir de esa información, Yanina Latorre analizó el contexto de la relación y dejó una fuerte reflexión: “En la nota que nos dio dijo ‘está todo bien con Homero’. Si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece una toxicidad”.

Como si fuera poco, el periodista Nico Peralta sumó un testimonio que alimentó aún más las versiones de reconciliación. Según relató, una vecina del edificio donde vive Pettinato aseguró: “Vivo en el mismo edificio que Homero y me cruzo más veces a la Reini en el ascensor que al encargado”.

Con estos indicios, las especulaciones no tardaron en crecer y, aunque ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente el vínculo, todo apunta a que la relación podría haber tenido una nueva oportunidad, lejos de los conflictos del pasado.

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¿Por qué Evangelina Anderson reaccionó con frialdad a la victoria de Ian Lucas en MasterChef Celebrity?

Ian Lucas se consagró como el gran ganador de MasterChef Celebrity (Telefe) en una final electrizante que mantuvo la tensión hasta el último segundo frente a Sofía “La Reini” Gonet.

El participante logró imponerse con una propuesta cargada de identidad en cada uno de sus platos y recibió el trofeo de campeón de manos de Wanda Nara, en un cierre que parecía estar atravesado por la emoción y la celebración colectiva.

Sin embargo, no todas las reacciones dentro del estudio fueron en la misma sintonía. En medio del clima festivo, hubo un gesto que no pasó desapercibido.

La actitud de Evangelina Anderson, visiblemente distante en el momento exacto en que Damián Betular anunció que Ian Lucas era el ganador, llamó la atención tanto dentro como fuera del programa. Su expresión, marcada por la frialdad, rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Allí, los usuarios no tardaron en vincular su reacción con el escándalo sentimental que la involucró con el joven youtuber durante gran parte del ciclo, lo que habría dejado huellas en el vínculo entre ambos incluso en la noche más importante de la competencia.