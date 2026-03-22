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VIOLENCIA SIN LÍMITES

Tiene 11 años, abrió la puerta de su casa y desencadenó una pesadilla

Una nena de 11 años fue atacada tras abrir la puerta de su casa y el agresor logró escapar. La investigación avanza entre dudas y una posible conexión con hechos violentos recientes en la zona.

Tiene 11 años

Tiene 11 años, abrió la puerta de su casa y desencadenó una pesadilla. (Foto: archivo)

Una escena de extrema violencia sacudió a la localidad mendocina de Godoy Cruz, donde una nena de 11 años fue baleada tras abrir la puerta de su casa al escuchar que alguien golpeaba. El hecho ocurrió el sábado por la tarde y la menor permanece internada, mientras la Policía busca intensamente al atacante.

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El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal, alrededor de las 19. Según los primeros reportes, vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y vieron a un hombre escapar corriendo del lugar, lo que motivó un llamado inmediato al 911.

El dramático momento: salió a atender y recibió los disparos

Ataque a una nena en Mendoza

De acuerdo con el testimonio de la madre, alguien golpeó la puerta de la vivienda y la nena salió a atender, sin imaginar lo que ocurriría segundos después.

En ese momento se escucharon disparos y la menor cayó herida, con impactos en una mano y en una de sus piernas. El agresor, que según testigos vestía una campera azul con capucha y una bermuda de jean, escapó rápidamente por la zona y hasta el momento permanece prófugo.

Tras el ataque, la chica fue trasladada de urgencia por sus familiares al Hospital Lencinas y posteriormente derivada al Hospital Notti, centro de referencia pediátrico en Mendoza.

Fuentes médicas indicaron que la menor permanece internada y fuera de peligro, aunque continúa bajo observación por las heridas sufridas.

La principal hipótesis: conexión con un tiroteo previo

En el lugar del ataque, personal de Policía Científica realizó las primeras pericias y encontró vainas servidas calibre 9 milímetros, lo que confirma el uso de un arma de fuego en el hecho.

Los investigadores no descartan que el episodio esté vinculado a un tiroteo ocurrido días atrás en la calle Renato Della Santa, en la misma zona. Esta hipótesis abre la posibilidad de que la menor haya sido víctima indirecta de un conflicto previo.

Búsqueda del sospechoso y avance de la investigación

La causa quedó en manos de la Justicia provincial, que ordenó un operativo para dar con el atacante. Se analizan cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para reconstruir la secuencia y determinar el móvil del ataque.

Por estas horas, la principal línea de investigación apunta a establecer si el agresor buscaba a otra persona o si se trató de un ataque dirigido.

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