Tiene 11 años, abrió la puerta de su casa y desencadenó una pesadilla

Tras el ataque, la chica fue trasladada de urgencia por sus familiares al Hospital Lencinas y posteriormente derivada al Hospital Notti, centro de referencia pediátrico en Mendoza.

Fuentes médicas indicaron que la menor permanece internada y fuera de peligro, aunque continúa bajo observación por las heridas sufridas.

La principal hipótesis: conexión con un tiroteo previo

En el lugar del ataque, personal de Policía Científica realizó las primeras pericias y encontró vainas servidas calibre 9 milímetros, lo que confirma el uso de un arma de fuego en el hecho.

Los investigadores no descartan que el episodio esté vinculado a un tiroteo ocurrido días atrás en la calle Renato Della Santa, en la misma zona. Esta hipótesis abre la posibilidad de que la menor haya sido víctima indirecta de un conflicto previo.

Búsqueda del sospechoso y avance de la investigación

La causa quedó en manos de la Justicia provincial, que ordenó un operativo para dar con el atacante. Se analizan cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para reconstruir la secuencia y determinar el móvil del ataque.

Por estas horas, la principal línea de investigación apunta a establecer si el agresor buscaba a otra persona o si se trató de un ataque dirigido.