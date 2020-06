A 34 años del último título en un Mundial, Maradona homenajeó al plantel con un collage de todos sus compañeros

View this post on Instagram

Cada vez que recuerdo algún campeonato (no tengo muchos, pero este es el más importante de todos), prefiero publicar una foto con los muchachos, una foto con el equipo. Así que pedí que me preparen algo así. A todos mis compañeros les digo que son CADA DIA MÁS GRANDES, y que estoy muy orgulloso de ellos. De izquierda a derecha: Bilardo, Maradona, Ruggeri, Batista, Burruchaga, Giusti, Valdano, Pumpido, Enrique, Ciciuffo, Olarticoechea, Brown, Borghi, Bochini, Pasculli, Clausen, Garré, Islas, Trobbiani, Tapia, Zelada, Almirón. Y también: Pachamé, Madero, Moschella, Echevarría, Molina, Onieva, Benrós y @Galindez86OK. 🏆🇦🇷