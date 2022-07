Agustín Rossi se alejó de los escándalos en Boca y disfrutó de una noche distinta

Las fotos de Agustín Rossi viendo la obra de teatro Vamos a contar mentiras

Al finalizar la obra, Rossi estuvo con el elenco y aprovechó para sacarse una foto con Darío Lopilatto, y luego con el elenco completo.

WhatsApp Image 2022-07-12 at 3.27.06 PM (2).jpeg

WhatsApp Image 2022-07-12 at 3.27.06 PM (1).jpeg

Agustín Rossi y la negociación estancada para renovar con Boca

Con el fantasma de las historias de Eduardo Salvio y Cristian Pavón, quienes se fueron libres a mitad de año, sobrevolando por el barrio, no deja de sonar la alarma con Agustín Rossi, a un año de que termine su contrato con el club. "Con la primer oferta no hubo acuerdo y no tuvimos más contactos. Podríamos decir que hoy la negociación está estancada", dijo su representante Miguel González a fin del mes de junio, tras la reunión que tuvo con el Consejo de Fútbol de Boca.

En Boca están confiados porque Rossi tiene aún un año más de contrato. Y demostrado el interés, la dirigencia empezó a negociar con el arquero desde hace varios meses para asegurarse su continuidad y el problema es que no hubo los avances esperados.La primera oferta que se acercaron en mayo fue rechazada y desde ahí no hubo segunda. ¿Se quedará Rossi en Boca?

Fotos: RS Fotos