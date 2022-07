Otro temblor en Boca: qué pasó entre el Consejo de fútbol con los premios y los referentes en una reunión picante

¿Resultado? Voces altas y poco acuerdo. Al contrario, malas caras y más alejamiento. Dentro de esa reunión el que picó en punta, como la voz del plantel fue su capitán, quien de un día para el otro no entrenó para el equipo titular en el clásico ante San Lorenzo, mañana sábado. Ya estaba disponible (porque cumplió su suspensión ante Banfield), aunque el zaguero no evidenció molestias físicas y cumplió con la fecha de suspensión (fue expulsado contra Unión), la dupla interina compuesta por Hugo Ibarra y Leandro Gracián decidieron relegarlo del once titular y ubicaron en su sector a Carlos Zambrano.

Otro nombre propio de la reunión del lado de los jugadores fue el del Pipa Benedetto. No por nada en el túnel de La Bombonera de la previa de la eliminación del martes, el delantero, que tuvo una flojísima noche ante Corinthians: " Les digo una cosa, ayer nos trataron de perdedores, entonces demostrémosle a estos hijos de puta que nosotros somos ganadores. ¡Dale viejo dale!".

La versión del Consejo de Fútbol sobre la cumbre en Boca

El Consejo de Fútbol no dará su versión sobre el tono de la charla. Sin embargo, la dirigencia admitió esta tarde haber llevado a cabo una reunión con los referentes en la noche del lunes y que minutos antes del partido se firmó el acuerdo por los premios discutidos.

Uno de los miembro del Consejo de Fútbol, Jorge Bermúdez, rompió el silencio y salió a desmentir estas versiones de un supuesto encontronazo con Izquierdoz. "Ya empezaron a decir que nosotros lo sacamos y que hubo problemas entre nosotros y el jugador. Carlos Izquierdoz, como 22 compañeros más, están a disposición del cuerpo técnico y se van a concentrar. El cuerpo técnico toma la decisión de poner en cancha a los que pretendan, no se de dónde salen las versiones", explicó el Patrón en diálogo con ESPN.

El Volcán Boca siempre está a punto de estallar y algunos de sus protagonistas parecen gustarle, y disfrutar de las altas temperaturas.