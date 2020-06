Andújar: "El campeonato argentino no es competitivo ni atractivo; desde que volví en 2016 no jugué dos torneos iguales"

Mariano Andújar, arquero de Estudiantes de La Plata, criticó la organización del fútbol argentino, aseguró que el torneo local "no es competitivo ni atractivo" y consideró que la única razón por la que vuelven los jugadores al país es "la familia".

"Creo que la única manera de que un jugador de renombre quiera volver a Argentina es que tenga a su familia acá. El torneo no es competitivo ni atractivo, no es fácil de vender un torneo de 30 equipos y sin descensos. Desde que volví a la Argentina en 2016 no jugué dos torneos iguales", afirmó el arquero en entrevista con Club Octubre FM 94.7.

De todos modos, valoró también el trabajo de la AFA: "Tapia logró un montón de cosas bien. No comparto con otros que se creen los dueños del fútbol y salen a declarar siempre. Le falta una vuelta de tuerca, de profesionalismo y de venta del producto".

"Recién ahora los jugadores están siendo parte de la gestión dirigencial. No creo que los clubes son sólo sociales y la aguja la mueve el fútbol. Sebastián (Verón) está haciendo un gran trabajo en Estudiantes", agregó Andújar.