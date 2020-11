Angelici: “No puedo creer que Ameal sea tan burro”

Daniel Angelici se defendió de las acusaciones de la actual dirigencia de Boca.

El expresidente de Boca, Daniel Angelici, decidió romper el silencio y salió a defenderse luego del “informe institucional” de la actual Comisión Directiva en la que se denuncian diferentes “irregularidades” durante la última gestión del Tano.

Los dichos de Angelici

La auditoría que ordenó Ameal:

"Estoy tranquilo. En diciembre se eligió autoridades y entendí que debía aportar desde el silencio. Estoy contento por el campeonato de Boca y porque en la Copa va bien. Sin embargo, me sentí en la obligación de salir a hablar por mis compañeros de Comisión Directiva y mi familia. Porque salieron a decir cosas que no son ciertas. Me molesta que me difamen. Sabemos que hemos cometido errores, pero de ahí a hacerle creer el socio que falta dinero... Yo estaba tranquilo cuando dijeron que habían contratado a la UBA para hacer una auditoría. Y todavía sigo esperando ese informe de la UBA. La auditoría tiene que tener firma. Ahora hicieron un video. Estoy acá para responderle punto por punto al socio".

"Yo conozco bien a Ameal, tendría que leer los contratos antes de hablar. Si no, le dicen qué decir y él agarra el micrófono. Debe asesorarse e informarse. En mi gestión cometimos más aciertos que errores. Siempre usé mi auto, mi teléfono, no usé la tarjeta y siempre pagué mis pasajes. Yo les cobraba la ropa a los dirigentes que se llevaban camisetas. Yo estaba 6/seis o siete horas en el club. Yo tomé la presidencia con mucha responsabilidad".

La comisión que pagó el club por el pase de Benedetto

"Sí, hubo un intermediario por Benedetto. Cuando se le renovó el contrato, no se le pagó comisión al representante, y se arregló ese 10%. La empresa holandesa tiene muchos años, tiene acuerdo con diferentes clubes. Se llama Essel Sports Managments. La empresa trajo la propuesta. No queríamos venderlo, pero el jugador vino a hablar y aceptamos. Boca bajó del 10 al 7% de la comisión, eso es lo que se le pagó a la empresa holandesa".

La situación en que dejó el club

"Hay distintas maneras de contar documentos. Ameal debe asesorarse. Decidimos pagar cosas que eran de esta gestión, porque no sabíamos cómo iba a subir la moneda. Cada cosa que Boca hizo fue por una decisión, se puede estar de acuerdo o no, pero no hubo una mala intención. Yo me hago cargo de las decisiones hasta el 13 de diciembre, que fue cuando entregué el club. Se refleja en el patrimonio del club. 161.000.000 cuando asumí. Después, 283.000.000 tras mi primer mandato. A junio de 2019, 4.900 millones. Cuando hagan el corte de balance, van a tener 6.400 millones".

La plata que dejó en la tesorería del club

"Pareciera que me llevé 85.000.000 de pesos y no es así. Tienen que hacer la denuncia penal si ellos creen eso. Siempre entra y sale dinero. Y en Boca todos los balances nos dieron superávit. La plata está en las remodelaciones del estadio, en Casa Amarilla, en Ezeiza, en compra de jugadores. Boca invirtió la plata, es una asociación sin fines de lucro. Boca tiene lo que tiene porque invertimos. Que vayan a la Justicia con alguien que firme y se hagan responsables de lo que dicen".

Sin diálogo con Ameal

"Ameal nunca me atendió el teléfono. La elección termina a la noche, al día siguiente somos todos hinchas de Boca. Me mandó a decir que quería la transferencia del mando después del 12/12 porque no quería hacerse cargo del Día del Hincha de Boca. No sé de dónde sale tanto odio y tanta bronca. Uno cuando gana tiene que estar contento. Me mandó una carta documento a mí para que yo hiciera el balance de corte. Y le contesté casi cargándolo porque no puedo creer que sea tan burro. Yo no puedo firmar un balance de corte cuando no soy más presidente. Y tampoco entiendo que pasados 300 días no hayan hecho el balance de corte y no poder hacer una asamblea y el presupuesto. Lo llamé dos veces y no me atendió".

Las ventas en su último año

"Llegó una propuesta de 25 millones del PSG por Pavón antes del Mundial 2018. Como Talleres tenía un porcentaje, Boca decidió en un futuro descontarle la venta, con un mínimo y un máximo. Hoy, con el diario del lunes, rechacé rechacé una propuesta de 18.000.000 de dólares por Almendra. Hoy pienso que debía haberlo vendido. Pero como había vendido a Balerdi, no quise vender dos juveniles de la misma categoría".

El dinero por el pase de Pavón

"Cuando le reclamamos el dinero al PSG, ellos contestan que ya habían pagado. Pero en la cuenta de Boca no había nada. A ellos les llegó una cuenta que no era. Nosotros hicimos la denuncia penal correspondiente. Empezamos a ver las distintas formas para que puedan pagar y PSG terminó pagando. Nosotros hicimos lo que corresponde. Tratamos de darle un justificativo para que paguen. No me nos hubiese hecho un juicio el PSG porque el dueño es el principal sponsor de la camiseta".

El contrato de Tevez

"Tevez no tenía ningún bono por lealtad deportiva. Pudimos sacarlo de la Juventus porque él se quería ir. Él me dijo que me sentara a hablar con la Juve porque él no iba a volver a Italia después de la Copa América. Ellos no querían reflejar en su balance lo que perdían porque dejaban libre a Tevez. Por eso dimos opciones de compra, entre ellas la de Bentancur".

"Hoy a Carlitos lo veo muy bien, como cuando volvió de la Juventus. Lo vi muy bien, enchufado. El equipo mejoró con Miguel Russo, sin ninguna duda. Nosotros dejamos al base del plantel, pero sin dudas mejoró por Russo".

Más palos para Riquelme

"Hubo una elección, ganaron ellos y él es el vice del club. ¿Si me pidió plata? Lo que pasó, ya pasó. Lo sabe Beraldi, que también fue candidato, y lo saben todos los que cubren Boca. Nosotros nos reunimos, no nos pusimos de acuerdo y decidió apoyar a Ameal. Lo que pensaba Román sobre Ameal hay que preguntárselo a él. Y por qué no fue conmigo, también. Yo siempre le puse límites a él. Desde que era el tesorero del club y se discutía su contrato. Todos queremos ahorrar en una moneda dura que no se devalúe. Pero uno debe pensar en la institución y en ese momento había que poner un tope al contrato. Ésa fue la discusión. Siempre discutimos por lo mismo. Mientras más decís que no, mejor le va al club".

La final de la Copa con River

"Sigo hablando con Alejandro Domínguez. A las reuniones fui a decir que los equipos viajamos a jugar partido y perdíamos plata. Se habían aumentado los premios y el contrato de TV. A nosotros nos cobraban un impuesto sobre las entradas. Sobre 68 clubes, 67 me apoyaron y uno solo se abstuvo: River. Los números no daban. Íbamos a jugar y perdíamos plata".

"Yo entendía que Boca tenía que jugar ese día (por la ida en el Monumental). Yo hubiese jugado ese día, pero yo no juego. Algunos jugadores y el técnico entendían que no. Yo estaba con mucha bronca y creía que había que canalizarlo y jugarlo. Yo lo interpretaba así desde afuera. que River iba a tener la presión con la gente. Fueron muchas negociaciones de ida y vuelta en un clima hostil. El cuerpo médico de la Conmebol autorizó a darles una droga que estaba prohibida. Los jugadores me dijeron que no podían jugar, que estaban hechos mierda. Hubo un mal operativo. No había maderas donde siempre había. Algunos lagrimeaban y otros tenían el ojo lastimado, como Pablo Pérez".