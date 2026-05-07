ANSES: la feliz noticia que todos los beneficiarios de AUH estaban esperando

Sin embargo, como ocurre habitualmente dentro del programa, los titulares no reciben de manera inmediata la totalidad del dinero. El organismo mantiene la modalidad de pago fraccionado:

80% depositado mensualmente: $113.050

$113.050 20% retenido por ANSES: $28.262

Ese porcentaje retenido queda condicionado a la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica controles sanitarios, vacunación y asistencia escolar del menor.

Quienes completen correctamente este trámite podrán acceder al monto acumulado al año siguiente, lo que representa una suma considerable para muchas familias.

La importancia de la Libreta AUH para cobrar el dinero retenido

Uno de los aspectos más relevantes del sistema sigue siendo la obligación de presentar la Libreta AUH dentro de los plazos establecidos.

Este formulario permite acreditar:

Cumplimiento del calendario de vacunación

Controles médicos obligatorios

Escolaridad regular

Sin este requisito, el beneficiario pierde el acceso al 20% retenido, por lo que miles de familias suelen prestar especial atención a este trámite para no resignar parte importante de sus ingresos.

Fechas oficiales de pago AUH mayo 2026 según terminación de DNI

ANSES también confirmó el cronograma de pagos para mayo, organizado de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Calendario completo:

DNI finalizados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI finalizados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI finalizados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI finalizados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI finalizados en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI finalizados en 9: viernes 22 de mayo

La organización escalonada busca evitar aglomeraciones bancarias y garantizar una distribución ordenada de los fondos.

Nuevos topes de ingresos para acceder a AUH y SUAF

Además de actualizar los montos, ANSES modificó los límites económicos para determinar quiénes pueden continuar dentro del sistema de asistencia.

Estos topes funcionan como filtro para asegurar que los beneficios lleguen a sectores vulnerables o de ingresos medios-bajos.

Las familias que superen el umbral fijado podrían quedar excluidas del beneficio, motivo por el cual muchas personas deberán revisar cuidadosamente su situación económica formal.

El objetivo oficial, según explicaron desde el organismo, es focalizar la ayuda estatal en quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes para mayo de 2026

Junto con la AUH, ANSES continuará otorgando la Tarjeta Alimentar como complemento destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Los valores confirmados son:

Familias con 1 hijo: $52.250

$52.250 Familias con 2 hijos: $81.936

$81.936 Familias con 3 o más hijos: $108.062

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta automáticamente por inflación, sino que depende de decisiones administrativas del Ministerio de Capital Humano.

Esto genera preocupación en numerosos hogares, ya que el beneficio puede perder capacidad de compra frente al aumento sostenido de productos básicos.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Otro de los refuerzos que seguirá vigente en mayo será el Complemento Leche, dirigido a:

Mujeres embarazadas

Madres beneficiarias

Niños de hasta 3 años

Para mayo de 2026, este adicional rondará los $53.300 mensuales, representando un apoyo clave para la nutrición infantil durante etapas críticas del desarrollo.

Este programa apunta a reforzar la seguridad alimentaria durante los primeros años de vida, considerados esenciales para el crecimiento.

Un alivio económico parcial frente al contexto inflacionario

Aunque los incrementos anunciados representan una actualización nominal, especialistas remarcan que muchos beneficiarios continúan enfrentando dificultades para sostener el poder de compra real.

El aumento del 3,4% intenta acompañar la inflación reciente, pero en sectores populares persiste la preocupación por:

Suba de alimentos

Tarifas de servicios

Medicamentos

Transporte

Para numerosas familias, la combinación entre AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche constituye el principal sostén económico mensual.

Qué deben hacer los beneficiarios para no perder pagos

ANSES recordó a todos los titulares la necesidad de:

Mantener datos personales actualizados

Revisar fechas de cobro oficiales

Presentar la Libreta AUH

Verificar condiciones de ingresos familiares

El incumplimiento de alguno de estos requisitos puede derivar en demoras, suspensiones o pérdida parcial del beneficio.