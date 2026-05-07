La inesperada reacción de Marcelo Tinelli tras el palito de José María Listorti que generó escándalo

"Jamás nada de lo que dice Listorti puede caerme mal. Lo amo a Josema y también a Pachu. No hay escándalo. Hay mucho amor y agradecimiento de mi parte hacia ellos. Todos en esta familia los queremos y nos hacen reír mucho siempre", escribió.

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¿Por qué José María Listorti se fue de la productora de Marcelo Tinelli?

Tras casi tres décadas como pieza fundamental del universo de Marcelo Tinelli, José María Listorti decidió abandonar la productora LaFlia en 2022 argumentando un "ciclo cumplido".

El conductor explicó que necesitaba un cambio de aire y salir de la rutina de los programas de espectáculos y el minuto a minuto de la televisión diaria.

Aclaró en repetidas ocasiones que su salida se dio en excelentes términos, sin peleas ni deudas de por medio, priorizando su bienestar emocional y el deseo de explorar facetas artísticas que tenía postergadas.

Desde su partida, Listorti volcó toda su energía al teatro y el cine, logrando un gran éxito con la comedia musical "Matilda", donde interpretó al Sr. Wormwood, y encabezando obras de texto como "Tertawa".

En la pantalla grande, protagonizó y produjo contenidos que le permitieron alejarse del rol de entrevistador para reconectar con su esencia de actor y humorista.

Además, se mantuvo activo en el mundo digital y la radio, demostrando que su salida de la estructura de Tinelli fue el inicio de una etapa de mayor libertad creativa.