A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CRUCE PICANTE

La inesperada reacción de Marcelo Tinelli tras el palito de José María Listorti que generó escándalo

José María Listorti encendió la polémica con declaraciones sobre Marcelo Tinelli. El conductor no demoró en responderle.

7 may 2026, 14:17
La inesperada reacción de Marcelo Tinelli tras el palito de José María Listorti que generó escándalo
La inesperada reacción de Marcelo Tinelli tras el palito de José María Listorti que generó escándalo

La inesperada reacción de Marcelo Tinelli tras el palito de José María Listorti que generó escándalo

Todo arrancó en un programa de radio. José María Listorti y Pachu Peña estaban en Pop Radio recordando sus años en Videomatch cuando el ex conductor de Este es el show soltó una confesión que no tardó en viralizarse.

"Nunca podíamos ir a otros programas. Yo, por ejemplo, nunca fui al living de Susana y trabajaba en Telefe. Publicidades tampoco, no querían que saliéramos en todos lados", dijo Listorti.

Leé también

La tremenda frase de José María Listorti sobre Marcelo Tinelli que desató polémica: "Le va a caer mal"

La tremenda frase de José María Listorti sobre Marcelo Tinelli que desató polémica: Le va a caer mal

Y antes de que el clip se disparara por las redes, él mismo anticipó la reacción de su exjefe: "Si Marcelo ve el recorte, le va a caer mal, pero él quería que la gente nos viera únicamente en el programa. Trabajar con él tenía diez mil cosas a favor y una sola en contra, que es esto que comento".

Marcelo Tinelli no tardó en responder. A través de su cuenta de X, el conductor dejó en claro que no hay ningún conflicto.

"Jamás nada de lo que dice Listorti puede caerme mal. Lo amo a Josema y también a Pachu. No hay escándalo. Hay mucho amor y agradecimiento de mi parte hacia ellos. Todos en esta familia los queremos y nos hacen reír mucho siempre", escribió.

image

¿Por qué José María Listorti se fue de la productora de Marcelo Tinelli?

Tras casi tres décadas como pieza fundamental del universo de Marcelo Tinelli, José María Listorti decidió abandonar la productora LaFlia en 2022 argumentando un "ciclo cumplido".

El conductor explicó que necesitaba un cambio de aire y salir de la rutina de los programas de espectáculos y el minuto a minuto de la televisión diaria.

Aclaró en repetidas ocasiones que su salida se dio en excelentes términos, sin peleas ni deudas de por medio, priorizando su bienestar emocional y el deseo de explorar facetas artísticas que tenía postergadas.

Desde su partida, Listorti volcó toda su energía al teatro y el cine, logrando un gran éxito con la comedia musical "Matilda", donde interpretó al Sr. Wormwood, y encabezando obras de texto como "Tertawa".

En la pantalla grande, protagonizó y produjo contenidos que le permitieron alejarse del rol de entrevistador para reconectar con su esencia de actor y humorista.

Además, se mantuvo activo en el mundo digital y la radio, demostrando que su salida de la estructura de Tinelli fue el inicio de una etapa de mayor libertad creativa.

josé maría listorti, marcelo tinelli

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marcelo Tinelli Jose María Listorti

Lo más visto