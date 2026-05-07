El álbum del Mundial ya no será el mismo: la FIFA confirmó un cambio histórico

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Topps, marca adquirida por Fanatics en 2022, también apuesta fuerte a las trading cards de lujo, incluyendo piezas especiales con fragmentos reales de camisetas utilizadas por futbolistas.

Pese a perder la licencia del Mundial, Panini continuará ligada al fútbol internacional mediante otros acuerdos importantes y distintas competencias internacionales.

El Mundial 2030, además de celebrarse como la edición del centenario, ahora también quedará marcado como la despedida de Panini de la Copa del Mundo después de casi seis décadas de historia.