En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
álbum
Mundial
¡Atención coleccionistas!

El álbum del Mundial ya no será el mismo: la FIFA confirmó un cambio histórico

La histórica decisión impacta de lleno en una tradición que acompaña a generaciones de fanáticos del fútbol desde hace décadas.

Durante décadas

Durante décadas, el álbum del Mundial se convirtió en una tradición central para los fanáticos del fútbol en todo el mundo.

La FIFA anunció este miércoles el final de una de las asociaciones más emblemáticas de la historia del fútbol y del coleccionismo: Panini dejará de producir los álbumes oficiales de la Copa del Mundo después del Mundial 2030, tras más de 56 años de alianza iniciada en México 1970.

Leé también Álbum virtual del Mundial 2026: guía paso a paso para descargarlo y conseguir sobres gratis
album virtual del mundial 2026: guia paso a paso para descargarlo y conseguir sobres gratis

La histórica empresa italiana mantendrá su rol en los Mundiales de 2026 y 2030, pero desde 2031 la licencia pasará a Fanatics Collectibles, a través de su marca Topps. Así, el Mundial 2034 en Arabia Saudita será el primero con un álbum oficial de la compañía estadounidense, marcando el fin de la era Panini.

La noticia fue confirmada oficialmente este miércoles por la FIFA y rápidamente generó repercusión entre coleccionistas y fanáticos en redes sociales.

Según trascendió en medios internacionales, Fanatics presentó una propuesta comercial más fuerte y un modelo de negocio enfocado no solo en figuritas tradicionales, sino también en coleccionables premium y experiencias digitales. La compañía estadounidense viene creciendo de manera acelerada en el mercado deportivo y ya trabaja con ligas y competencias de primer nivel.

album_mundial_panini_2.png_957223930

Topps, marca adquirida por Fanatics en 2022, también apuesta fuerte a las trading cards de lujo, incluyendo piezas especiales con fragmentos reales de camisetas utilizadas por futbolistas.

Pese a perder la licencia del Mundial, Panini continuará ligada al fútbol internacional mediante otros acuerdos importantes y distintas competencias internacionales.

El Mundial 2030, además de celebrarse como la edición del centenario, ahora también quedará marcado como la despedida de Panini de la Copa del Mundo después de casi seis décadas de historia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
álbum Mundial FIFA Hacks
Notas relacionadas
Álbum del Mundial 2026: dónde comprarlo pese a la falta de stock en Argentina
Eyaculación precoz: técnicas que ayudan a retrasarla de forma efectiva
Alarma epidemiológica por el hantavirus más mortal en Argentina: cómo se contagia y cómo evitarlo
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar