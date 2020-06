Armando Pérez: "Macri me citó y me dijo que tenía que contratar a Sampaoli"

Armando Pérez aseguró que Macri le propuso contratar a Sampaoli.

El expresidente de Belgrano y encargado de la Comisión Normalizadora en intervenira la Asociación del Fútbol Argentino, Armando Pérez, comparó a Julio Grondona de la AFA con Claudio Tapia, quien actualmente ocupa su lugar.

"Tapia es un tipo muy inteligente. Creo que fue el más inteligente de todos. Maneja las cosas. ¿Quién de los dirigentes dijo algo por el técnico de la Selección? Al entrenador que nombramos nosotros lo mataron. Incluso en la interna de la AFA. Ahora nadie dice nada. Tapia no come vidrio. Nadie come vidrio. Son todos los mismos", expresó en una entrevista con Trend Topic.

Pérez después aseguró que Mauricio Macri, por entonces presidente de la Nación, le aconsejó la contratación de Jorge Sampaoli. "Un día me citó Mauricio Macri, cuando era presidente, y me dijo que teníamos que contratar a Sampaoli. Le dije que costaba seis millones y que AFA tenía deudas", contó.

"Tapia, en muchas cosas, me sorprende. Antes estábamos desesperados por ver a quién nombrábamos en la Selección y ahora la dirige un señor que no tiene antecedentes. No tengo ninguna duda de que habla con el Gobierno. Que no lo comuniquen o no cuenten las internas no quiere decir que no las haya", analizó con relación al mandato del actual presidente de AFA.

"Cuando nadie se animaba a decirle nada a Grondona, yo le dije mi postura al respecto de aquel torneo de 30 equipos. Cuando tuve que decir las cosas, las dije. Si yo estuviera en el lugar de Sagra estaría peleando. Es cultural y es así. Cada uno pelea por su club. Es muy difícil conjugar intereses de todos", concluyó.