La abogada acusada de racismo en Brasil podrá volver a la Argentina para cumplir la pena

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En la audiencia declararon primero los empleados del bar donde ocurrió el hecho, quienes relataron lo sucedido. Luego expuso el fiscal, que pidió una pena de 2 años como pena mínima, si es injuria racial, o multa por injuria simple y, finalmente, la defensa solicitó que el proceso continúe en la Argentina.

A diferencia del sistema judicial argentino, en Brasil este tipo de instancias concentra gran parte del proceso, lo que permite al juez definir en el momento si absuelve, condena o dispone medidas alternativas, como ocurrió en este caso.

El temor de la acusada y su descargo

Antes de la audiencia, Páez había manifestado su angustia ante la posibilidad de quedar detenida. “Si voy a la cárcel, me mato, no sé lo que me puede pasar”, afirmó en declaraciones televisivas.

Respecto a la acusación, sostuvo que las denuncias fueron realizadas por empleados del local y cuestionó la interpretación de los hechos: “Con lo que se ve en las cámaras, no existió lo que dicen”.

agostina-paez-la-argentina-detenida-por-racismo-en-brasil-foto-x-jornalodia-XJNOSUT2TVGA3M54F7MSI6G6NE Agostina Páez, la argentina detenida por racismo en Brasil.

Sin embargo, reconoció su conducta y pidió disculpas: “No justifico mi reacción, fue pésima. Siempre quise pedir disculpas, sobre todo a quienes se sintieron ofendidos”.

El caso que generó repercusión

El episodio ocurrió cuando la joven, oriunda de Santiago del Estero, se encontraba de vacaciones en Brasil junto a amigas. Allí fue filmada realizando gestos considerados racistas a la salida de un bar, lo que derivó en una denuncia y su posterior detención.

La causa avanzó bajo la figura de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión por cada hecho.

En el escenario más severo, la acusación podría haber implicado una condena de hasta 15 años. Sin embargo, al no contar con antecedentes penales, se esperaba que la pena se ubicara en el mínimo de la escala, es decir 2 años como pidió la fiscalía.

La decisión judicial de permitir su regreso a la Argentina con tareas comunitarias marca un giro en el caso, que generó fuerte repercusión tanto en Brasil como en el país.