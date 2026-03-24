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La terrible crítica de Yanina Latorre a Wanda Nara por no apoyar a Kennys Palacios en Gran Hermano

Yanina Latorre expresó su descontento por la escasa implicación de Wanda Nara en la campaña para que Kennys Palacios continuara en Gran Hermano Generación Dorada.

24 mar 2026, 21:07
La terrible crítica de Yanina Latorre a Wanda Nara por no apoyar a Kennys Palacios en Gran Hermano
La terrible crítica de Yanina Latorre a Wanda Nara por no apoyar a Kennys Palacios en Gran Hermano

La terrible crítica de Yanina Latorre a Wanda Nara por no apoyar a Kennys Palacios en Gran Hermano

Este lunes 23 de marzo, el público de Gran Hermano decidió que Kennys Palacios abandonara la casa, en una sorprendente gala que rápidamente se convirtió en tema de debate. Más allá de la eliminación en sí, lo que terminó de encender la conversación fue el escaso respaldo visible de su íntima amiga, Wanda Nara, cuya influencia mediática hacía suponer un apoyo mucho más contundente.

A pesar de que el estilista cuenta con una fuerte presencia en redes sociales y un perfil instalado en el mundo del espectáculo, ese capital no logró traducirse en votos dentro del reality. Sin embargo, el foco no estuvo solo en el resultado, sino en el acompañamiento: muchos seguidores del programa señalaron la tibieza del apoyo de la mediática, lo que alimentó especulaciones y críticas.

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Wanda no le hizo ni media campaña. No es buena ni generosa, no le hace un favor a nadie. Pedí, aunque sea, una historia en Instagram. Vivió años con ella en Italia, nunca le pagó un sueldo; solo la mantenía, vivía de chaperón. Convengamos que, con toda la gente que desemplea, Wanda siempre tiene un quilombo. La última secretaria a la que no le pagó…”, cuestionó Yanina Latorre en su programa de El Observador.

Además, destacó la lealtad con la que Kennys se mantuvo siempre del lado de Wanda, acompañándola y defendiéndola en todo momento: “Cuando estaba allá, la peinaba, maquillaba y acompañaba; y, cuando yo le pregunté un día, me dijo: ‘Vine a Argentina porque tenía que laburar’. Hay un punto donde uno tiene que pagar las expensas, vivir solo; no lo ayudó, y él vive ayudándola, se pelea con todos"

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Qué dijo Kennys Palacios de Wanda Nara

Tras una gala cargada de tensión en Gran Hermano Generación Dorada, Kennys Palacios se convirtió en el nuevo eliminado del reality. Apenas dejó la casa, el estilista pasó por el stream de Telefe junto a Santiago del Moro, donde compartió sus primeras sensaciones tras la experiencia.

"Lo que me llevo es que todos mis compañeros conocieran a otro Kennys que capaz no conocían. Yo de acá me voy a mi casa y estoy solo, ahí estoy con 24 personas", reconoció el estilista. Durante la charla, también fue consultado por el escaso apoyo que recibió de su amiga Wanda Nara mientras estuvo en competencia.

"Me llama la atención que Wanda Nara no te apoyara en nada", le marcaron al aire, quien sacó de toda polémica a su famosa amiga: “No me interesa si Wanda me apoyó o no. Ella no entró a jugar, entré yo y nunca le pedí que lo haga. No me ofende, cero ”.

Al hacer un balance de la convivencia, el ex participante se refirió a los vínculos que logró construir dentro de la casa y a cómo algunos se fueron desgastando con el correr de los días: "Al principio tuve buena relación con Sol pero después se fue perdiendo por que empezó a jugar más fuerte y los dos nos empezamos a dividir. Con Zilli no pude conectarme".

En ese sentido, también habló del impacto emocional que le generó el aislamiento: “Soy muy familiero. Pensé que iba a extrañar el teléfono, pero no, al día lo dos lo dejé. Lo que me afectó fue no saber qué estaba pasando afuera con mi familia y mi novio, que siempre estoy muy conectado. No saber nada si me afectó bastante".

"Me daba miedo la cancelación. Me controlé bastante porque tenía miedo a la cancelación, al qué dirán. Tengo una amiga que es mediática entonces cualquier cosa que diga la podían tomar. No sé si tengo hate o no pero antes de entrar a la cassa tenía un hate que no era mío", se sinceró sobre sus miedos respecto a la exposición pública y la mirada externa.

"Nunca la nombré, cuando contábamos historias normales nunca conté nada", remarcó que evitó referirse a su entorno más cercano para no generar polémicas.

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Finalmente, hizo una autocrítica sobre su desempeño en el juego y reconoció qué le faltó para avanzar más en la competencia. " No supe dar lo mejor de mi y me contuve en los dichos y los comentarios porque al no saber qué gusta afuera es complicado por donde agarrar", explicó.

     

 

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