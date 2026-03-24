La terrible crítica de Yanina Latorre a Wanda Nara por no apoyar a Kennys Palacios en Gran Hermano

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Qué dijo Kennys Palacios de Wanda Nara

Tras una gala cargada de tensión en Gran Hermano Generación Dorada, Kennys Palacios se convirtió en el nuevo eliminado del reality. Apenas dejó la casa, el estilista pasó por el stream de Telefe junto a Santiago del Moro, donde compartió sus primeras sensaciones tras la experiencia.

"Lo que me llevo es que todos mis compañeros conocieran a otro Kennys que capaz no conocían. Yo de acá me voy a mi casa y estoy solo, ahí estoy con 24 personas", reconoció el estilista. Durante la charla, también fue consultado por el escaso apoyo que recibió de su amiga Wanda Nara mientras estuvo en competencia.

"Me llama la atención que Wanda Nara no te apoyara en nada", le marcaron al aire, quien sacó de toda polémica a su famosa amiga: “No me interesa si Wanda me apoyó o no. Ella no entró a jugar, entré yo y nunca le pedí que lo haga. No me ofende, cero ”.

Al hacer un balance de la convivencia, el ex participante se refirió a los vínculos que logró construir dentro de la casa y a cómo algunos se fueron desgastando con el correr de los días: "Al principio tuve buena relación con Sol pero después se fue perdiendo por que empezó a jugar más fuerte y los dos nos empezamos a dividir. Con Zilli no pude conectarme".

En ese sentido, también habló del impacto emocional que le generó el aislamiento: “Soy muy familiero. Pensé que iba a extrañar el teléfono, pero no, al día lo dos lo dejé. Lo que me afectó fue no saber qué estaba pasando afuera con mi familia y mi novio, que siempre estoy muy conectado. No saber nada si me afectó bastante".

"Me daba miedo la cancelación. Me controlé bastante porque tenía miedo a la cancelación, al qué dirán. Tengo una amiga que es mediática entonces cualquier cosa que diga la podían tomar. No sé si tengo hate o no pero antes de entrar a la cassa tenía un hate que no era mío", se sinceró sobre sus miedos respecto a la exposición pública y la mirada externa.

"Nunca la nombré, cuando contábamos historias normales nunca conté nada", remarcó que evitó referirse a su entorno más cercano para no generar polémicas.

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Finalmente, hizo una autocrítica sobre su desempeño en el juego y reconoció qué le faltó para avanzar más en la competencia. " No supe dar lo mejor de mi y me contuve en los dichos y los comentarios porque al no saber qué gusta afuera es complicado por donde agarrar", explicó.