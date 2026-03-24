Rolando Barbano relató el duro momento que vivió en el recital de AC/DC tras sufrir un robo: "Sentí..."

"Mi telefono tiene un rastreador y me dio que está en el distrito de Lanús, en la calle Coronel Lucero al 1800. Es lo que marca el dispositivo en tiempo real. Lo encontré pero de manera virtual, es lo único que pude hacer", reveló sobre el lugar en el que se encontraba durante la tarde, según el rastreador.

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Sin embargo, pese a contar con datos concretos sobre el paradero del celular, el intento de recuperarlo no prosperó. Según señaló, la falta de respuestas ágiles y los trámites engorrosos terminaron diluyendo cualquier posibilidad, en un escenario atravesado por la burocracia y la escasa capacidad de reacción ante este tipo de situaciones.

Por qué Rolando Barbano no se casa con Marina Calabró

Rolando Barbano se refirió a su vínculo con Marina Calabró y dejó abierta la posibilidad de un futuro casamiento, aunque aclaró que hoy no es algo que estén planificando.

Durante una entrevista en el ciclo de streaming Ya fue todo (Jotax), el periodista de A24 explicó que el tema surge entre ellos de manera relajada, como una idea que comparten pero sin urgencias. “Siempre jugamos con la idea de casarnos. Es un poco una fantasía que tenemos ”, explicó.

En ese sentido, destacó que ambos están atravesando un momento de equilibrio en la relación, sin necesidad de modificar la dinámica actual. “En este momento Marina tiene una hija, yo tengo hijos, no pensamos en una familia ensamblada en ningún momento y estamos felices así ”, señaló.

Más allá de eso, fue claro al hablar de lo que siente por su pareja y no descartó dar ese paso en algún momento: “Por lo que sentimos, sí, yo me recasaría con Marina”.

A la hora de imaginar cómo sería una propuesta, dejó ver su perfil bajo y alejado de las exposiciones públicas. “Yo le haría una propuesta hot, con fueguitos. Pero sería discreta. Nunca haría algo como ‘che, filmame’ y subirlo. No está en mi forma de ser”, sostuvo.

“Me imagino que sería algo intenso, si ocurriera. Seguramente va a ocurrir en algún momento”, concluyó.