Rolando Barbano relató el duro momento que vivió en el recital de AC/DC tras sufrir un robo: "Sentí..."

Rolando Barbano, periodista de América TV, vivió un momento de gran tensión durante el recital de AC/DC del lunes 23 de marzo, al que asistió junto a su hijo de 14 años, luego de que le robaran el celular.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Rolando Barbano, periodista de América TV, vivió un mal momento durante el recital de AC/DC, cuando le robaron mientras estaba con su hijo de 14 años.
Rolando Barbano, periodista de América TV, vivió un momento de gran tensión durante el recital de AC/DC del lunes 23 de marzo, al que asistió junto a su hijo de 14 años, luego de que le robaran el celular.
Según relató en Noticiero de América, en medio de la multitud y el movimiento constante del público, no logró advertir que un delincuente le estaba metiendo la mano en el bolsillo para sustraerle el dispositivo. El episodio ocurrió en cuestión de segundos, en un contexto de alta concentración de personas, donde los empujones y la distracción facilitaron el accionar.
“En el recital de AC/DC anoche en River, fui con mi hijo y estaba en el campo, donde hay mucha gente. La primera pregunta que me hice después del robo fue: ‘¿Para qué llevé el celular?’. Y después me respondí: ‘Las entradas son todas con el teléfono, estás obligado a ir’”, comenzó contando, que por la dinámica actual ir con el móvil es indispensable.
De igual manera, detalló cómo fue el hecho delictivo: “Fui con el celular y con mi hijo; estaba más atento a él que a la música. Llevé una campera con cierres: metí el celular y las llaves de casa. Podría haber llevado una riñonera. En un momento, se acercó alguien a saludar, porque te ven en la tele, te escuchan; siempre pasa. Empezó una de las canciones más populares y un hombre se me acercó, me saludó y me agarró de costado. Quise ir hacia mi hijo porque se me alejaba en la multitud y ahí sentí el tirón. Metí la mano: me habían abierto el cierre y sacado el celular”
"Mi telefono tiene un rastreador y me dio que está en el distrito de Lanús, en la calle Coronel Lucero al 1800. Es lo que marca el dispositivo en tiempo real. Lo encontré pero de manera virtual, es lo único que pude hacer", reveló sobre el lugar en el que se encontraba durante la tarde, según el rastreador.
Sin embargo, pese a contar con datos concretos sobre el paradero del celular, el intento de recuperarlo no prosperó. Según señaló, la falta de respuestas ágiles y los trámites engorrosos terminaron diluyendo cualquier posibilidad, en un escenario atravesado por la burocracia y la escasa capacidad de reacción ante este tipo de situaciones.
Rolando Barbano se refirió a su vínculo con Marina Calabró y dejó abierta la posibilidad de un futuro casamiento, aunque aclaró que hoy no es algo que estén planificando.
Durante una entrevista en el ciclo de streaming Ya fue todo (Jotax), el periodista de A24 explicó que el tema surge entre ellos de manera relajada, como una idea que comparten pero sin urgencias. “Siempre jugamos con la idea de casarnos. Es un poco una fantasía que tenemos ”, explicó.
En ese sentido, destacó que ambos están atravesando un momento de equilibrio en la relación, sin necesidad de modificar la dinámica actual. “En este momento Marina tiene una hija, yo tengo hijos, no pensamos en una familia ensamblada en ningún momento y estamos felices así ”, señaló.
Más allá de eso, fue claro al hablar de lo que siente por su pareja y no descartó dar ese paso en algún momento: “Por lo que sentimos, sí, yo me recasaría con Marina”.
A la hora de imaginar cómo sería una propuesta, dejó ver su perfil bajo y alejado de las exposiciones públicas. “Yo le haría una propuesta hot, con fueguitos. Pero sería discreta. Nunca haría algo como ‘che, filmame’ y subirlo. No está en mi forma de ser”, sostuvo.
“Me imagino que sería algo intenso, si ocurriera. Seguramente va a ocurrir en algún momento”, concluyó.