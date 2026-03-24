Gran Hermano: acusaron a Daniela de Lucía de violenta y estalló ferozmente contra Cinzia

Para Daniela, este tipo de acusaciones no solo buscan perjudicarla dentro del juego, sino también instalar una imagen negativa frente al público. Mientras tanto, Cinzia se mantuvo firme en su postura y remarcó que su preocupación no se limita a lo físico, sino también a ciertas "expresiones verbales" que, según ella, no piensa tolerar.

El enfrentamiento no solo elevó la tensión en la casa, sino que también dejó al descubierto una grieta cada vez más marcada entre los participantes, en una edición donde cualquier gesto puede convertirse en el detonante de un nuevo escándalo.

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Cuánto midió, en rating, la gala de Gran Hermano con el regreso de Andrea del Boca

Ya sin MasterChef Celebrity en pantalla, Gran Hermano quedó como el programa más visto de la televisión argentina aunque con menos rating que hacía el ciclo de Wanda Nara.

En materia de rating, Gran Hermano volvió a ser lo más visto de este lunes 23 de marzo. Con 10.7 puntos de rating, GH: Generación Dorada fue lo de mayor audiencia del día. En segundo lugar, se ubicó el regreso de Pasapalabra con 8.3 puntos.

En El Trece lo mejor pasó por Es mi sueño con 5.4 puntos de rating. En América TV, Intrusos marcó 3.0 puntos de rating y fue lo más visto del día en el canal junto con LAM.

En El Nueve, Bendita se mantuvo con 2.4 puntos y Telenueve Central hizo 2.0 puntos. En la TV Pública, Mediodía bien arriba se destacó con 0.2 puntos.