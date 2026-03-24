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Gran Hermano: acusaron a Daniela de Lucía de violenta y estalló ferozmente contra Cinzia

Daniela de Lucía y Cinzia Francischiello protagonizaron un cruce explosivo tras una acusación que desató tensión total en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

24 mar 2026, 20:56
Gran Hermano: acusaron a Daniela de Lucía de violenta y ella estalló ferozmente contra Cinzia
Gran Hermano: acusaron a Daniela de Lucía de violenta y ella estalló ferozmente contra Cinzia

Gran Hermano: acusaron a Daniela de Lucía de violenta y ella estalló ferozmente contra Cinzia

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a ser escenario de un conflicto explosivo que sacudió la convivencia. Esta vez, las protagonistas fueron Cinzia Francischiello y Daniela de Lucía, quienes quedaron enfrentadas tras una acusación que no pasó desapercibida y generó un clima de máxima tensión.

Todo se desató cuando Cinzia puso sobre la mesa una situación que, según su mirada, venía repitiéndose. La participante apuntó directamente contra Daniela y aseguró que percibe "actitudes violentas constantemente", haciendo foco en un episodio reciente en la cocina. Allí, Daniela manipulaba un cuchillo mientras mantenía una discusión, algo que su compañera consideró preocupante. "Las actitudes violentas están y quedan plasmadas por el propio protagonista", lanzó sin dudar.

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Lejos de esquivar el conflicto, Daniela recogió el guante y salió a responder con contundencia. Negó de plano la acusación y explicó que el gesto señalado fue parte de una acción cotidiana mientras cocinaba, sin ninguna intención agresiva. Además, dejó entrever que detrás de los dichos de Cinzia hay una estrategia de juego.

"Agarran esto para hacer una historia distinta y llevarla al confesionario", disparó, visiblemente molesta. Pero no se quedó ahí: también cuestionó el uso del término violencia dentro del reality. "Violencia vive un montón de gente y eso es vapulear una palabra que es muy dura para decir que porque una persona se da vuelta con un cuchillo es violenta. Es una falta de respeto", sentenció.

Para Daniela, este tipo de acusaciones no solo buscan perjudicarla dentro del juego, sino también instalar una imagen negativa frente al público. Mientras tanto, Cinzia se mantuvo firme en su postura y remarcó que su preocupación no se limita a lo físico, sino también a ciertas "expresiones verbales" que, según ella, no piensa tolerar.

El enfrentamiento no solo elevó la tensión en la casa, sino que también dejó al descubierto una grieta cada vez más marcada entre los participantes, en una edición donde cualquier gesto puede convertirse en el detonante de un nuevo escándalo.

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Cuánto midió, en rating, la gala de Gran Hermano con el regreso de Andrea del Boca

Ya sin MasterChef Celebrity en pantalla, Gran Hermano quedó como el programa más visto de la televisión argentina aunque con menos rating que hacía el ciclo de Wanda Nara.

En materia de rating, Gran Hermano volvió a ser lo más visto de este lunes 23 de marzo. Con 10.7 puntos de rating, GH: Generación Dorada fue lo de mayor audiencia del día. En segundo lugar, se ubicó el regreso de Pasapalabra con 8.3 puntos.

En El Trece lo mejor pasó por Es mi sueño con 5.4 puntos de rating. En América TV, Intrusos marcó 3.0 puntos de rating y fue lo más visto del día en el canal junto con LAM.

En El Nueve, Bendita se mantuvo con 2.4 puntos y Telenueve Central hizo 2.0 puntos. En la TV Pública, Mediodía bien arriba se destacó con 0.2 puntos.

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