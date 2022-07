¡Bomba! Miguel Borja viaja a la Argentina y será nuevo refuerzo de River

Recientemente, el goleador de 29 años emprendió viaje hacia Argentina y este lunes se realizará la revisión médica. Luego de eso, firmará contrato con River hasta diciembre de 2025.

"Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y el día que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico", fueron las palabras de Borja en el aeropuerto de Colombia, cuando le consultaron por su ausencia en el entrenamiento de Junior del último miércoles que generó una gran repercusión.

image.png

Por qué se había trabado el pase de Miguel Borja a River y cuánto pagarán por él

"Se hablaron muchas pavadas, nunca hubo nada con respecto a un rechazo del Banco Central. No hubo ningún cambio normativo. La transacción de Borja estuvo muy cerca de haber sido acordada, pero la demoraron el salario del jugador que lo miraba en términos de dólar, cuestiones que tienen que ver con los derechos económicos de Junior de Barranquilla y Palmeiras y las complejidades propias de Argentina", había explicado Jorge Pablo Brito, presidente del Millonario.

Finalmente, River pudo cerrar la operación y contará con su segundo refuerzo del semestre, que será fundamental para Gallardo tras la reciente salida de Julián Álvarez, que ya fue presentando en el Manchester City. El Millonario abonará una suma cercana a los 7 millones de dólares por Borja, cuyo pase pertenecía en partes iguales a Palmeiras y Junior.