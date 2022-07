Bombazo en Boca: un equipo grande brasileño busca comprar a Darío Benedetto

Darío Benedetto podría irse de Boca a Inter de Brasil

Por lo que se pudo saber, Boca habría dado luz verde a un préstamo de seis meses aunque el punto a discutir sería el monto y el salario del futbolista. En Boca ven este préstamo como una posibilidad importante de descomprimir la situación y volver para el 2023.

benedetto100.jpg

"Yo no me quiero ir de Boca, soy feliz en Boca. Prefiero estar en Boca Juniors, prefiero el quilombo y la presión que significa tener la camiseta de Boca. Estoy feliz acá", aseguró el Pipa en la entrevista con ESPN, aunque la realidad podría ser otra.

La polémica arenga de Boca antes del partido ante Corinthians: la versión del Pipa Benedetto

El ex Elche, que llegó al club en este semestre, también se refirió a la polémica frase "Dicen que somos perdedores" en la previa del partido ante Corinthians: "Salió un video con una arenga. No enojado, con ganas de querer comerme el mundo, fue simplemente una arenga. Después, cómo lo quieran hacer ver es otra cosa, no fue un mensaje para nadie, y lo aclaré con las personas que lo tenía que aclarar. Le quise mojar la oreja a los jugadores y nada más que eso".

Darío Benedetto y la reunión por los premios en Boca

"Se filtraron tantas cosas. Dijeron que queríamos cobrar por perder. Nunca cobré un premio por perder y no me interesa. Son reuniones en los que los dirigentes están con una cosa y nosotros con otra. Hay discusiones como en todos lugares. Hablar temas de plata no me parece... Es un ida y vuelta con los dirigentes y no pasa de ahí", dijo tajante el número 9.

Y reconoció con que el plantel amagó con no concentrar el día previo al partido con Corinthians: "Amagamos con no concentrar, pero nos pusimos de acuerdo. Ese día se arregló y concentramos como siempre. Lo que pasó el día anterior es otra cosa. La discusión queda ahí...".