Por otra parte, el defensor se refirió a su contrato (firmó una mejora en su sueldo), que finaliza a fin de año: "Si acepté quedarme hasta diciembre fue sólamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros".

"Una pena que no se dio pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son", sentenció Izquierdoz, en medio del clima tenso que se vive en Boca.