De bromear a contagiarse: Ivanisevic, entrenador de Djokovic, también dio positivo por coronavirus

Ivanisevic

El ex tenista croata Goran Ivanisevic, campeón de Wimbledon en 2001 y uno de los entrenadores del serbio Novak Djokovic, reveló hoy que contrajo coronavirus tras haber participado como director de la exhibición denomina Adria Tour, en la etapa jugada en la ciudad de Zadar el pasado fin de semana.

"Desafortunadamente, después de dos test con resultado negativo que me había efectuado en los 10 últimos días, acabo de recibir los resultados de la tercera prueba de hoy y arrojó positivo de Covid-19. Me siento bien y no tengo ningún síntoma", publicó Ivanisevic, de 48 años, en su cuenta de la red social Instagram.

Hace unos días, fue el propio Ivanisevic el encargado de anunciar en el Adria Tour la suspensión del evento por el positivo de Grigor Dimitrov y, tras recibir silbidos, agregó en tono de broma: "¿Por qué me silban a mí? No soy el que dio positivo".

Ivanisevic se suma a la lista de infectados de coronavirus que incluye el número uno del mundo, el serbio Djokovic, más otros que participaron del Adria Toru como el búlgaro Grigor Dimitrov, el serbio Viktor Troicki y el croata Borna Coric, entre el grupo de tenistas.

Además, se infectaron Marko Paniki, preparador fìsico de Djokovic, Kristiian Groh, el entrenador de Dimitrov, la esposa de Troicki, Aleksandra, embarazada y con fecha de parto para el mes próximo, y la de "Nole", Jelena Ristic.

Fuente: Télam