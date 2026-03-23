Karina Iavícoli le puso los puntos a Susana Roccasalvo por sus dichos sobre Infama: "Te pasaste"

Sin embargo, Iavícoli fue por más y le marcó contradicciones: “La nombraste a Cora (Debarbieri) y le diste con todo, ella es una compañera igual que yo. Después dijiste que Marcela Tauro te discriminaba, lo dijiste en el programa de Florencia de la V, te escuché yo”.

En ese contexto, la conductora intentó aclarar su postura: “Pero a Cora la estoy nombrando ahora porque fue a ella a quien le encajaron el mote de hacerse cargo de eso, ¿pero quién lo produjo? Eso ya estaba armado”.

El intercambio se volvió cada vez más picante cuando Iavícoli cuestionó directamente la decisión de Roccasalvo de involucrarse en la polémica: "Te juro que no entiendo por qué vos te subís a esto. No te nombramos, contamos cosas que sí pasaron, estás a otro nivel, ¿para qué te metés en eso? No entiendo".

Pero Susana fue tajante y defendió su postura: “No hay necesidad de nombrarme a mí, porque están diciendo algo que es mentira”.

Ahí llegó uno de los momentos más fuertes del cruce, cuando la panelista la contradijo sin rodeos: “No, no es mentira, esa es la diferencia. Tampoco dijimos que se mataron… fue una información”.

“Pero la información no es buena”, insistió Roccasalvo, visiblemente molesta.

Finalmente, Iavícoli lanzó la frase que terminó de encender el conflicto y dejó expuesta la tensión: “Decir que hacemos basura yo creo que ahí te pasaste, porque no somos basura; también podés pedir disculpas, nunca es tarde para pedirlas”.

Ante la negativa de Roccasalvo a retractarse, la periodista cerró con una chicana directa: “Entonces somos basuras para vos”.

El cruce dejó en evidencia el enojo de la conductora de El Nueve con el equipo de producción de Infama que sumó un nuevo capítulo a una guerra mediática que promete tener más.

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Cuál fue la respuesta de Marcela Tauro a Susana Roccasalvo tras su furia con Infama

Marcela Tauro fue durísima al reponder a la fuerte crítica de Susana Roccasalvo a Infama (América TV), después de que en el programa se mencionara las internas entre los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) que se dieron a lo largo de la competencia.

La periodista observó en Intrusos (América TV) lo que había comentado su colega en Implacables y no se guardó nada, visiblemente molesta por el descargo de la conductora.

"Me sorprendió muchísimo y me duele que hable así del programa. Me parece que está subida a un pony. Voy a defender a Infama, a la producción Jotax y sobre todo el panel que tengo que es de lujo, donde venimos a trabajar, divertirnos e informamos", comenzó Marcela Tauro.

Y agregó picante: "Nadie la nombró, quizá le molestó eso. Lo que se dijo de MasterChef fue todo lo que se sabe, no es que estamos inventando. Basura me parece mucho. En televisión empezamos juntas Susana, creía llevarme bien con vos. Esto es un show como dijo Moria. ¿Tan molesta estabas porque ayer te ganamos? No puedo creer que nos haya dedicado esa editorial que hizo y decirnos basura".

"Laburamos mucho más de lo que laburas vos. ¿Quérés que te diga? Me levanto 6.30, trabajo en dos programas de radio, vengo a Intrusos y después tengo los domingos, que me dieron un programa después de 40 años. No soy una improvisada", continuó la panelista y conductora de Infama.

Y profundizó sobre los dichos de su colega: "No sé porque esta cosa con el programa y mis compañeros. Yo sentí como una amenaza también. Si tenés que decir algo decilo pero no me vengas a amenazar a mí. Me desilusionó y para mí tiene que pedir disculpas, yo no me meto con su programa".

"Me parece muy ofensiva. Yo quiero entender porque le fue mal en un número pero esto es así. Estoy re molesta, me dolió y me parece que ni Jotax, ni mis compañeros se merecen el destrato de esta señora. Ya no la respeto más sinceramente", siguió con firmeza.

"Hay que cambiar, nueva camadas hay que hacer. Ella empezó haciendo chimentos como empecé yo y no reniego, esa es la diferencia, no miento. Yo soy la misma. La señora ahora no hace chimentos, hace espectáculos y se percibe amiga de los famosos. Sinceramente espero las disculpas de la señora", concluyó muy enojada Tauro contra Roccasalvo.