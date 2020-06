Cascini reveló que Riquelme no habla con Tevez desde enero y que él lleva a cabo la negociación

Raúl Cascini habló en Fox Sports Radio acerca de la situación con Carlos Tevez en Boca y su posible renovación de contrato.

El exmediocampista Xeneize forma parte del Departamento de Fútbol del club presidido por Jorge Amor Ameal y comentó que desde el club le hicieron llegar la oferta y que esperan una respuesta del Apache.

"Le vamos a ofrecer ser el mejor pago del plantel como corresponde. Nosotros creemos y esperamos que acepte", expresó. Además, Cascini reveló que Riquelme no habla con Tevez desde enero.

🗣️ | SE SUPO TODA LA VERDAD



Cascini: "Román no habla con Tevez desde enero. No habló nunca más. Nosotros, con @patronbermudez y el Chelo Delgado, somos los que llevamos adelante. Hoy leía que Román le llevó la propuesta a Tevez. No es así"



(📻 @FoxSportsRadio) pic.twitter.com/8EQYLVnT4W