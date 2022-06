Se filtró un audio del asistente de Sebastián Villa: "Se trató de buscar una solución pero ella no quiso"

Horas antes de que se presente en la fiscalía, se filtró el audio de una llamada que Félix Benítez, el asistente y mano derecha del futbolista de Boca, mantuvo con una amiga de Tamara Doldán, la denunciante. Este material forma parte de la causa.

Se filtró un audio entre un asistente de Villa y una testigo

El audio, que data de pocos días después de que ocurrieran los hechos denunciados, se encuentra en manos de la Justicia.

Félix Benitez: Yo le dije: "vos querés llegar a algo? Bueno." Y si, Sebastián está haciendo algo, está buscando una solución. Me dijo "bueno, hablá con ella". Le dije "Martín hablá con ella" que si quiere que no se le vea ya el moretón y que se le borre milagrosamente en tres días vamos al mejor dermatólogo, que le ponga la mejor crema y bueno, le pido disculpas. O la mina no entiende nada. Entonces le digo, si querés irte por el camino de poner denuncia necesito que me lo digas porque si vas a poner una denuncia tu sabes que el negro está en pretemporada y sabes que si pone denuncia ¿qué hay que hacer? Lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso... Entreayer estuve en la casa, también estuviste tu, ¿te acordás?

Amiga de Tamara: Si, yo estuve.

F.B.: Y ella se fue a la habitación bajo su responsabilidad. Lo que hayan hecho allá adentro es problema de ellos dos. No de las redes sociales, no mío, no de Magui, no de Zambrano, no es de nadie. Problema de ellos dos.

A.T.: Ella me dijo que le dio una cachetada a Sebastián.

F.B.: Ahora el punto es que se trató de buscar una solución pero ella no quiso. Está enojada, se la entiende, y bueno.. Como se lo dije: querés que te llame Sebastián o lo llamas a Sebastián, y yo llamarla a pelear con ella no iba a hacerlo, porque no te podes poner de cul* con una mujer hoy en día cuando tenés todo por perder así que la llamé para arreglar y no se pudo.

A.T.: Y bueno, que hable con Sebastián y que arreglen las cosas ellos. Mejor así.

F.B.: Si, por eso te decía que me dijo que no sabía.

A.T.: Si, porque me llamó Sebastián, yo no sabía nada.

F.B.: Ah, te llamó Sebastián.

A.T.: Si, ayer. Después me fui. La vi a Tami y pensé que era mentira, pero no. ¿Que pasó? No se nada. Le dije a Sebastián que no entendía nada. Ahora la voy a ver a mi amiga. La fui a ver ayer y me asusté. Pero bueno, que arreglen ellos las cosas, yo no tengo nada que ver acá. No quiero problemas con nadie. A mi que no me jodan las pelotas.