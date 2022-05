Caso Villa: tres testigos respaldaron a la denunciante

image.png

Tres testigos respaldaron a la denunciante de Villa

La Justicia no se pronunció sobre la eximición de prisión que había solicitado el abogado del jugador de Boca Juniors para evitar que vaya preso durante el proceso en curso. Esto se debe a que, por el momento, “solo obra una denuncia en la causa”, lo que significa que hasta tanto el colombiano no esté formalmente imputado la solicitud no se ajusta a los tiempos procesales.