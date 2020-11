Se confirmó la lesión de Palacios: fractura en la zona lumbar y en Alemania hablan de tres meses de recuperación

Exequiel Palacios

El mediocampista del seleccionado argentino Exequiel Palacios estará inactivo durante varios meses a causa de una "fractura de apófisis transversas de columna lumbar", lesión que sufrió durante el partido ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas y por la cual permanece internado en una clínica porteña para controlar su evolución, según el parte oficial dado a conocer hoy por la AFA.

La lesión de Palacios, jugador del Bayer Leverkusen alemán, se constató luego de los estudios que se le realizaron durante la madrugada en la Clínica Finocchietto, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Cada vértebra tiene dos protuberancias con forma de ala, denominadas "apófisis transversas", que se extienden hacia los costados. Estas protuberancias proporcionan un área para que se conecten los músculos y ligamentos a fin de proporcionar movimiento y flexibilidad en la espalda.

Palacios debió ser reemplazado a los 29 minutos de juego del cotejo que anoche igualaron Argentina y Paraguay (1-1) en el estadio de Boca Juniors a causa de una violenta infracción del paraguayo Ángel Romero, quien le aplicó un rodillazo a la altura de las vértebras lumbares.

Gute Besserung, Pala! 🙏



Exequiel #Palacios erlitt im gestrigen WM-Qualispiel mit @Argentina gegen Paraguay (1:1) Frakturen dreier Querfortsätze im Bereich der Lendenwirbelsäule und wird der #Werkself voraussichtlich 3 Monate nicht zur Verfügung stehen. #FuerzaPala | #Bayer04 pic.twitter.com/2IcguzdEew — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 13, 2020

El futbolista recibió el impacto y salió inmediatamente de la cancha con serias dificultades de traslación, ya que no podía subirse al carrito y tampoco lograba bajarse a raíz del intenso dolor que lo aquejaba.

Ángel Romero fue protagonista de otra grave acción registrada durante un entrenamiento en su club, San Lorenzo, cuando también en una temeraria infracción fracturó en el peroné izquierdo al defensor Andrés Herrera.

"Exequiel Palacios sufrió en el partido de clasificación para el Mundial de ayer de Argentina contra Paraguay (1: 1) fracturas de tres procesos transversales en la columna lumbar y se espera que no esté disponible durante 3 meses", publicó la cuenta oficial de Bayer Leverkusen, estimando que no contará al menos un trimestre con el ex River.

Fuente: Télam