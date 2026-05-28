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La encontraron sin vida: el peor final para la mujer más buscada

Desesperación, misterio y el peor final: un hallazgo estremecedor de la mujer más buscada.

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La encontraron sin vida: el peor final para la mujer más buscada

La desesperada búsqueda de Ana Lía Corte terminó de la manera más dolorosa y conmocionante. Después de 20 días de intensa incertidumbre, operativos y esperanza, la mujer de 52 años fue encontrada muerta en una zona de barrancos al sur de San Carlos de Bariloche.

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El hallazgo generó un profundo impacto entre familiares, amigos y vecinos que seguían minuto a minuto el caso y mantenían la ilusión de encontrarla con vida.

Según trascendió, el cuerpo fue encontrado en la zona de La Barda, un sector de difícil acceso, y rápidamente intervino personal forense para intentar determinar qué había ocurrido durante los días en que permaneció desaparecida.

Ana Lía era profesora de yoga, amante del trekking, del esquí y de las actividades al aire libre. Estaba casada con Milton Marques, un ciudadano brasileño con quien tenía un hijo en común. Quienes la conocían la describían como una mujer alegre, familiera y muy querida en su entorno.

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Sin embargo, atravesaba desde hacía años una situación delicada vinculada a su salud mental. Según reveló su esposo, desde 2019 realizaba tratamiento psiquiátrico y tomaba medicación. Incluso había sufrido una desaparición previa durante la pandemia, cuando fue hallada con hipotermia en una playa de la zona.

En los días previos a su desaparición, su cuadro había empeorado notablemente. De acuerdo al relato de su entorno, sufría insomnio y fuertes episodios depresivos que alteraban por completo su rutina diaria.

“La familia y amigos siempre estuvimos presentes intentando sostenerla con amor y cariño”, había expresado su marido durante la búsqueda, en un mensaje cargado de angustia y desesperación.

Tras el hallazgo, la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte y despejar dudas alrededor del caso.

El informe preliminar confirmó que Ana Lía no fue víctima de un crimen. Según detallaron los forenses, falleció producto de un paro cardíaco no traumático y el cuerpo no presentaba signos de violencia ni indicios de criminalidad.

Además, explicaron que el estado en el que fueron encontrados los restos se debió a la acción de animales de la zona y a las condiciones del terreno donde permaneció durante días.

La identificación pudo realizarse mediante pericias papiloscópicas y análisis de huellas dactilares.

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