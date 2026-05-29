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El dato que reveló el chat entre la mamá de Agostina Vega y el detenido sobre cómo Barrelier llegó a la adolescente

Melisa Heredia contactó a Claudio Barrelier durante la madrugada en que desapareció la adolescente para preguntarle si sabía dónde estaba.

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“Que me pidió tu número”

“Que me pidió tu número”, le escribió la madre de Agostina a Barrelier. (Foto: archivo).

La mamá de Agostina Vega, Melisa, le escribió a Claudio Barrelier durante la madrugada en la que la adolescente desapareció para preguntarle si sabía dónde estaba su hija. El intercambio de mensajes, al que accedió A24, revela las respuestas que dio el único detenido de la causa mientras la familia comenzaba una búsqueda desesperada y trataba de reconstruir los últimos movimientos de la joven.

Leé también El fiscal del caso Agostina Vega habló en exclusiva con A24: "La buscamos con y sin vida"
La buscamos viva y también la buscamos muerta, dijo el fiscal que investiga la desaparción de Agostina Vega (Foto: A24.com).

La conversación por WhatsApp ocurrió durante las primeras horas del domingo, cuando Melisa Heredia advirtió que su hija no había regresado a su casa y no respondía las llamadas ni los mensajes. En ese contexto, decidió contactar a Barrelier para averiguar si tenía información sobre su paradero.

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¿Qué te pidió la Agos a vos hoy?”, le preguntó. Luego agregó: “Que me pidió tu número”. Esa información no es menor, dado a que, en principio, deja ver que la mujer fue quien le pasó el contacto de Barrelier a su entonces amigo.

Barrelier respondió que la adolescente le escribió "si la podía llevar a la casa de un amigo”. “Le dije que no tenía movilidad”, sostuvo.

La madre insistió para obtener más detalles: “¿Qué amigo?” y “¿De dónde?”. Sin embargo, el hombre respondió que Agostina no le había dado esa información: “No me dijo”.

A medida que avanzaba la conversación, la preocupación de Melisa quedaba reflejada en cada mensaje. “Hace como tres horas se fue y no aparece”, escribió. “No sé qué hacer si llamar a la policía”, “Y le pregunté a las amigas y no está con ellas” y “La llamo y tiene el cel apagado”, dicen los otros mensajes que le mandó a Barrelier.

El único detenido

Barrelier es, hasta el momento, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, de 14 años. No obstante, las autoridades que encabezan la investigación señalaron que no descartan la participación de otras personas.

Este viernes, el fiscal Raúl Garzón se refirió al estado de la causa y confirmó que trabajan sobre distintos escenarios respecto al paradero de la adolescente.

La buscamos viva y la buscamos sin vida también, son las dos hipótesis. La prueba conduce en ambas direcciones. Hay pruebas que por momentos nos dan una expectativa de que está con vida y hay otras que nos da una expectativa distinta”, afirmó.

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Claudio Barrelier es el &uacute;nico detenido por la desaparici&oacute;n de Agostina Vega. (Foto: archivo).

Claudio Barrelier es el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. (Foto: archivo).

El fiscal explicó que las medidas de prueba continúan ampliándose a medida que surgen nuevos indicios. “La investigación va avanzando. A partir de las pruebas que se obtienen se van indicando nuevas medidas. Se está trabajando en varios lugares y se va a trabajar en distintos lugares a partir de la evidencia probatoria previa”, señaló.

Además, destacó que los operativos de búsqueda continúan de manera ininterrumpida. “La buscamos sin parar, día y noche trabajan los equipos para encontrarla. La peor hipótesis es la desaparición. Queremos que esto llegue a su fin, sea el desenlace que sea”, expresó.

Garzón también confirmó que los investigadores lograron identificar a Agostina en uno de los registros incorporados al expediente. “La prueba indica que es Agostina la del video. La fiscalía hizo todos los relevamientos, desde el minuto que entró hasta que salió”, concluyó.

Sin resultados positivos en el rastrillaje

Por la noche, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, declaró a los medios presentes en la zona del rastrillaje que el operativo "no ha dado resultado positivo" hasta el momento aunque enfatizó que "no vamos a parar hasta encontrarla".

"Es un triángulo que determinamos, que podría haber sido un lugar donde el imputado estuvo el día lunes y pudo haber descartado algo", dijo el funcionario que destacó que al caer la noche esperaban la llegada de un helicóptero que iluminará la zona para continuar con el rastrillaje por la noche.

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Además, detalló a las condiciones bajo las cuales se realizan las tareas de rastrillaje: "Vinimos a buscar elementos relacionados con la causa, este predio tiene lagunas y más de treinta pozos".

Consultado por los medios presentes, entre ellos A24, sobre el auto Ford Ka color negro con el que el detenido se habría dirigido al descampado del rastrillaje, Quinteros precisó que "el auto sería de la actual pareja de Barrelier".

También indicó que esa mujer "prestó declaración en sede judicial" sin que el fiscal la considere como partícipe del hecho aunque agregó que "nunca hay que descartar nuevas imputaciones".

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