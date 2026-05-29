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La madre del detenido reveló una nueva versión que complica a la mamá de Agostina Vega

A casi una semana de la desaparición de la adolescente, la madre del único detenido en la causa salió a defenderlo, cuestionó las acusaciones en su contra y apuntó directamente contra la madre de la menor.

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Claudio Barreriel

Claudio Barreriel, el único detenido por la desaparición de Agostina.

A casi una semana de la desaparición de Agostina, la madre de Claudio Barreriel, único detenido en la causa, salió públicamente a defenderlo y cuestionó las acusaciones en su contra. En una entrevista con A24, aseguró que alrededor del caso “se dicen muchas mentiras” y apuntó contra la madre de la menor, al sostener que “tiene una obsesión” con el imputado.

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Es desesperante. Como madre, quiero que se aclare todo”, expresó Viviana, quien prefirió no mostrar su rostro, en diálogo con Luis Novaresio, a quien le aseguró que su hijo es inocente. “Yo lo miro a los ojos y no mienten. No tengo ninguna duda de la verdad que cuenta”, afirmó.

En otro tramo de la charla, Viviana también desmintió las versiones que vinculan la vivienda del acusado con actividades ilegales y supuestas fiestas clandestinas. “Dicen muchas mentiras, como que en la casa es un búnker. No lo es. Es un lugar donde se juntan a ver el partido de Instituto porque es hincha fanático”, indicó. En la misma línea, sostuvo que estas versiones de la prensa buscan “manchar una imagen”.

Luego, también se refirió a Melisa, madre de Agostina, quien recientemente apuntó contra Barreriel y exigió la aparición de su hija. “Tiene una obsesión con él. Lo sigue, lo acosa. Quiere estar al lado de él y él no quiere saber nada”, agregó.

La versión del último encuentro

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Sobre la noche de la desaparición, Viviana relató la versión que le habría transmitido el imputado. “El único contacto que tuvo con Agostina el sábado a la noche es que lo encuentra para pagarle el remise porque ella iba a ver a un noviecito”, afirmó.

Luego sostuvo que ambos habrían caminado juntos un tramo, aunque insistió en que la menor nunca ingresó a su vivienda: “No entró, no entró”, reiteró.

Sobre los movimientos posteriores, la madre del imputado señaló: “De allá se vinieron caminando. Ella venía hablando por teléfono, llamó a un amiguito, no sé quién, se subió al auto y se fue”.

Consultada sobre la identidad del joven al que supuestamente iba a ver, respondió: “No tengo ni idea. Ni él tampoco lo conoce”.

Cámaras de seguridad y otra hipótesis

Agostina Vega y casa allanada

Respecto de las imágenes que muestran a una joven ingresando a la vivienda de su hijo, Viviana planteó otra interpretación. “La única que entra con él a la casa esa es mi nieta”, afirmó.

Según explicó, la confusión se debe a que la menor que aparece en las cámaras vive en el domicilio. “Por eso es que dicen que entró y no sale; es mi nieta. Es su casa”, sostuvo.

Por último, la madre del acusado concluyó con un mensaje dirigido a quienes apuntan contra la familia: “En vez de amenazar, busquen a la criatura. No pongan piedras en el camino para que se aclare rápido todo esto. No digan cosas que no son, no mientan”.

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