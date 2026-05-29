La madre del detenido reveló una nueva versión que complica a la mamá de Agostina Vega

La versión del último encuentro

EXCLUSIVO CASO AGOSTINA VEGA: HABLA LA MADRE DE CLAUDIO BARRELIER, PRINCIPAL SOSPECHOSO EXCLUSIVO CASO AGOSTINA VEGA: HABLA LA MADRE DE CLAUDIO BARRELIER, PRINCIPAL SOSPECHOSO

Sobre la noche de la desaparición, Viviana relató la versión que le habría transmitido el imputado. “El único contacto que tuvo con Agostina el sábado a la noche es que lo encuentra para pagarle el remise porque ella iba a ver a un noviecito”, afirmó.

Luego sostuvo que ambos habrían caminado juntos un tramo, aunque insistió en que la menor nunca ingresó a su vivienda: “No entró, no entró”, reiteró.

Sobre los movimientos posteriores, la madre del imputado señaló: “De allá se vinieron caminando. Ella venía hablando por teléfono, llamó a un amiguito, no sé quién, se subió al auto y se fue”.

Consultada sobre la identidad del joven al que supuestamente iba a ver, respondió: “No tengo ni idea. Ni él tampoco lo conoce”.

Cámaras de seguridad y otra hipótesis

Agostina Vega y casa allanada

Respecto de las imágenes que muestran a una joven ingresando a la vivienda de su hijo, Viviana planteó otra interpretación. “La única que entra con él a la casa esa es mi nieta”, afirmó.

Según explicó, la confusión se debe a que la menor que aparece en las cámaras vive en el domicilio. “Por eso es que dicen que entró y no sale; es mi nieta. Es su casa”, sostuvo.

Por último, la madre del acusado concluyó con un mensaje dirigido a quienes apuntan contra la familia: “En vez de amenazar, busquen a la criatura. No pongan piedras en el camino para que se aclare rápido todo esto. No digan cosas que no son, no mientan”.