Murió Julio Le Parc, maestro del arte cinético y referente en el mundo

Fue uno de los fundadores del Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV), colectivo clave en la renovación del arte contemporáneo en Europa durante los años 60. Su obra se centró en la exploración de la luz, el color, el movimiento y la participación del espectador, convirtiéndose en un referente del arte cinético y el op art.

A lo largo de su carrera recibió importantes distinciones, entre ellas el Gran Premio Internacional de Pintura de la Bienal de Venecia en 1966, uno de los galardones más prestigiosos del arte contemporáneo.

Sus obras integran colecciones de algunos de los museos más importantes del mundo, como el MoMA de Nueva York, el Centre Pompidou de París y la Tate Modern de Londres.