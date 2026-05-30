Murió Julio Le Parc, maestro del arte cinético y referente en el mundo

El artista argentino Julio Le Parc, una de las figuras más influyentes del arte cinético y óptico a nivel internacional, murió este sábado 30 de mayo de 2026 en París, ciudad donde vivía desde fines de la década del 50. Tenía 97 años.
El artista argentino era considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo por su aporte al desarrollo del arte óptico y cinético a nivel internacional.
El artista argentino Julio Le Parc, una de las figuras más influyentes del arte cinético y óptico a nivel internacional, murió este sábado 30 de mayo de 2026 en París, ciudad donde vivía desde fines de la década del 50. Tenía 97 años.
Según confirmaron en su entorno a medios internacionales, el creador mendocino atravesaba un deterioro progresivo de salud en los últimos años, lo que lo había alejado de la actividad pública. Su fallecimiento se produjo en la capital francesa, donde desarrolló gran parte de su obra y trayectoria artística.
Nacido el 23 de septiembre de 1928 en Palmira, Mendoza, Le Parc se formó inicialmente en Buenos Aires, en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. En 1958 obtuvo una beca del gobierno francés y se instaló en París, donde consolidó su carrera internacional.
Fue uno de los fundadores del Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV), colectivo clave en la renovación del arte contemporáneo en Europa durante los años 60. Su obra se centró en la exploración de la luz, el color, el movimiento y la participación del espectador, convirtiéndose en un referente del arte cinético y el op art.
A lo largo de su carrera recibió importantes distinciones, entre ellas el Gran Premio Internacional de Pintura de la Bienal de Venecia en 1966, uno de los galardones más prestigiosos del arte contemporáneo.
Sus obras integran colecciones de algunos de los museos más importantes del mundo, como el MoMA de Nueva York, el Centre Pompidou de París y la Tate Modern de Londres.