El imprevisto que sufrió Jimena Barón y complicó su vuelta al país tras sus vacaciones en Europa

IG Jimena Barón- inconvenientes para regresar al país

Horas después, ya en territorio brasileño, la cantante volvió a comunicarse con sus seguidores para contar cómo continuaba la situación. Desde el aeropuerto de San Pablo mostró el panorama que enfrentaban los pasajeros y reveló que la incertidumbre era total.

“Estamos en Brasil. ¿Esta es la fila para subir al avión nuevo? No, para ir al hotel. Nos dijeron que Dios sabe cuándo va a haber otro vuelo que vaya a Buenos Aires”, comentó con humor e ironía ante la inesperada escala obligada.

Más tarde, cuando finalmente pudo instalarse en un hotel junto a su familia, la artista brindó una nueva actualización sobre el estado del viaje. Tras ducharse y acomodarse después de las largas horas de traslado, reconoció que desconocía que las condiciones climáticas podían impedir por completo una operación aérea.

“Vinimos a un hotel, nos dimos una ducha. Mi ignorancia: yo estaba segura de que hoy un avión con niebla aterriza, bueno, parece que no”, expresó.

Ya resignada a la demora, Jimena Barón cerró su relato contando que todavía no tenían precisiones sobre cuándo podrían retomar el viaje hacia la Argentina.

“No sabemos nada. Estamos en un hotel, nos van a dar de comer, que es lo que más nos importa, y esperamos noticias para ver cuándo llegamos a nuestro país. Están todos los vuelos medio demorados”, concluyó mientras, de fondo, se podía ver a Matías Palleiro recién salido de la ducha y preparándose para descansar después de una jornada tan accidentada como inesperada.

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Por qué Jimena Barón vivió horas de angustia durante su estadía en Alemania en pleno viaje familiar

Mientras disfruta de un gran momento en lo personal junto a Matías Palleiro y el pequeño Arturo, Jimena Barón eligió hacer una pausa en su rutina laboral y embarcarse en unas vacaciones familiares por Europa. A comienzos de mayo, la cantante llegó a Alemania con la intención de relajarse y compartir tiempo con sus seres queridos, pero una inesperada complicación física terminó convirtiéndose en una preocupación durante el viaje.

Como suele hacer habitualmente, la artista recurrió a sus redes sociales para contarles a sus seguidores lo que estaba atravesando. A través de varias historias de Instagram, relató que comenzó a padecer un fuerte dolor en uno de sus pies, una molestia que con el correr de los días fue intensificándose hasta volverse difícil de soportar.

Según explicó, el problema no surgió de manera repentina. Las primeras señales habían aparecido semanas antes, cuando utilizó tacos altos durante las grabaciones de Es mi sueño (El Trece). Aunque en ese momento no le dio demasiada importancia, la situación empeoró considerablemente durante el traslado aéreo hacia Europa.

“En el avión se desmadró el asunto y yo ahora no me puedo poner ni una zapatilla”, contó con preocupación al describir cómo evolucionó el cuadro.

Ig Jimena Barón pie ojo de gallo

Más tarde, la intérprete profundizó sobre el malestar que siente actualmente y dejó en claro que el dolor es intenso. “Duele muchísimo”, aseguró de forma contundente, evidenciando que la molestia física terminó afectando parte de la experiencia familiar que estaba viviendo en el exterior.

Tras compartir lo sucedido, recibió una gran cantidad de mensajes de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a acercarle posibles explicaciones. Muchos coincidieron en que podría tratarse de un denominado “ojo de gallo”, una afección conocida médicamente como heloma interdigital.

Esta lesión consiste en una callosidad dolorosa que suele desarrollarse por el roce repetido entre los dedos del pie o por la presión generada por determinados tipos de calzado. Incluso, para mostrar la información que había encontrado, Jimena publicó una captura de pantalla con detalles médicos sobre el problema.

En esa imagen se explicaba que esta afección aparece habitualmente entre el cuarto y el quinto dedo y que se produce como consecuencia de la fricción constante y la presión ejercida sobre esa zona.

Lejos de mostrarse alarmada, la cantante apeló al humor que la caracteriza y agradeció las sugerencias recibidas por parte de quienes la siguen diariamente. “Gracias seguidores por el diagnóstico virtual. Veré un médico cuando vuelva a mi país, por supuesto”, escribió con ironía.

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La situación también tuvo consecuencias inesperadas en otro aspecto de sus vacaciones: la elección de la ropa. Con su habitual tono divertido, lamentó que el problema terminara condicionando sus looks durante la estadía. “Mientras tanto verán todos mis looks de viaje arruinados por un par de chancletas”, comentó entre risas.

Finalmente, mostró el calzado que compró en Alemania para evitar que la zona afectada continuara irritándose. Aunque reconoció que no eran precisamente de su agrado, explicó que eran la mejor alternativa para proteger el dedo lesionado y aliviar el dolor. “Bueno, compré las sandalias más feas del mercado, pero me dejan el dedo a salvo... No lo puedo creer”, concluyó entre resignada y divertida.