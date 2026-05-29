El escalofriante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega: "Tu hija está...."

Según trascendió, durante varias horas Melisa recibió llamados constantes provenientes de distintos números telefónicos. Algunos habrían sido realizados con intenciones maliciosas o bromas de pésimo gusto, pero otros despertaron especial preocupación debido a ciertos detalles que ahora son materia de investigación.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que varios de los números que se comunicaron con la familia serían conocidos dentro del entorno de Barrelier. Esa situación llevó a los investigadores a profundizar el rastreo de contactos, conexiones y movimientos registrados en los días previos a la desaparición.

En paralelo, la madre de Agostina comenzó a grabar parte de las conversaciones. En algunos audios, incluso aseguró haber reconocido voces de personas vinculadas al círculo cercano del principal acusado.

“Solo quiero que me devuelvan a mi hija sana y salva”, habría expresado la mujer en uno de los intercambios telefónicos que quedaron registrados y que ahora forman parte del expediente judicial.

El material recopilado fue entregado a la fiscalía encabezada por Raúl Garzón, que busca determinar si las comunicaciones representan pistas reales, maniobras de distracción o posibles intentos de presión psicológica sobre la familia.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que no existió ningún pedido de rescate económico, un dato que modifica parcialmente algunas hipótesis manejadas durante las primeras horas de búsqueda.

La desaparición de Agostina generó una fuerte repercusión social y un amplio despliegue policial. Equipos de búsqueda, investigadores y peritos trabajan contra reloj intentando reconstruir cada uno de los movimientos de la adolescente antes de perder contacto con ella.

Mientras tanto, Claudio Barrelier permanece detenido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, el avance de la investigación abrió nuevas líneas que podrían derivar en acusaciones más graves.

Los investigadores sospechan que el acusado podría no haber actuado solo. Esa hipótesis tomó fuerza luego del análisis de ciertas comunicaciones telefónicas y de testimonios incorporados en las últimas horas.

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, existen indicios que apuntarían a la posible participación de otras personas, ya sea colaborando directamente o aportando apoyo logístico durante el hecho.

Por esa razón, la fiscalía no descarta nuevas detenciones en los próximos días. Los agentes trabajan sobre vínculos personales, movimientos de vehículos, registros de cámaras de seguridad y cruces telefónicos que podrían revelar una red de participación más amplia.

En medio del operativo, el entorno familiar atraviesa horas dramáticas. La incertidumbre y el desgaste emocional se profundizan con cada jornada sin noticias concretas sobre Agostina.

Vecinos, familiares y amigos continúan organizando cadenas de difusión en redes sociales y pedidos de colaboración para aportar cualquier dato que pueda resultar útil. Las imágenes de la adolescente comenzaron a multiplicarse en publicaciones, carteles y grupos comunitarios.

El caso también provocó indignación por la cantidad de llamados falsos recibidos por la familia. Investigadores remarcaron que este tipo de conductas no solo entorpecen el trabajo policial, sino que además generan un enorme daño emocional en quienes atraviesan una situación desesperante.

Pese a ello, los peritos no descartan que entre las comunicaciones exista información auténtica. Por ese motivo, cada audio y cada llamada son sometidos a peritajes técnicos para intentar identificar voces, ubicaciones y coincidencias.

Las autoridades trabajan además sobre dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos realizados en las últimas horas. Teléfonos celulares, computadoras y otros elementos tecnológicos quedaron bajo análisis.

Uno de los puntos centrales de la investigación pasa por determinar cuál fue el último contacto confirmado que tuvo Agostina antes de desaparecer. A partir de allí, los especialistas buscan reconstruir una línea de tiempo precisa que permita establecer movimientos, encuentros y posibles responsabilidades.

La causa avanza bajo un fuerte hermetismo judicial. Sin embargo, trascendió que existen elementos que llevaron a los investigadores a sostener que la menor podría haber estado retenida contra su voluntad.

Ese escenario incrementó la urgencia del operativo y derivó en la intervención de distintas áreas especializadas en búsqueda de personas.

En las últimas horas también se realizaron rastrillajes y tareas de inteligencia en diferentes sectores considerados relevantes para la causa. Aunque oficialmente no se brindaron detalles específicos, las autoridades mantienen activos múltiples frentes investigativos.

El impacto del caso se extendió rápidamente a nivel provincial y nacional. La historia de Agostina volvió a poner sobre la mesa la problemática de las desapariciones de menores y la importancia de actuar con rapidez durante las primeras horas de búsqueda.

Especialistas consultados remarcan que la colaboración ciudadana suele resultar determinante en este tipo de investigaciones, aunque advierten sobre el peligro de difundir información no verificada o rumores que puedan entorpecer el trabajo judicial.

Mientras tanto, el dolor y la incertidumbre dominan la rutina de la familia Vega-Heredia. Cada llamado telefónico representa una mezcla de esperanza y temor. Cada mensaje podría significar una pista decisiva o una nueva decepción.

“Queremos encontrarla. No vamos a dejar de buscarla”, repiten familiares y allegados que permanecen acompañando el operativo y difundiendo el pedido de aparición.

La investigación sigue abierta y con numerosos interrogantes sin resolver. ¿Dónde está Agostina? ¿Quiénes participaron en su desaparición? ¿Qué significado tienen los mensajes recibidos por la madre? Son preguntas que todavía no encuentran respuesta.

Por ahora, el expediente continúa sumando pruebas, testimonios y pericias mientras la fiscalía intenta reconstruir una trama que, con el correr de las horas, parece volverse cada vez más compleja.

En ese contexto, los llamados telefónicos recibidos por Melisa Heredia podrían transformarse en una pieza determinante para esclarecer el caso. Los expertos intentan identificar el origen exacto de cada comunicación y establecer si las voces registradas corresponden efectivamente a personas vinculadas al principal sospechoso.

La prioridad sigue siendo encontrar a Agostina con vida. Esa es la meta que moviliza a la familia, a los investigadores y a toda una comunidad que permanece pendiente de cada avance judicial.

A medida que pasan los días, crece la presión sobre los responsables de la investigación. La expectativa social aumenta y también el reclamo por respuestas concretas.

Por ahora, el silencio de muchos de los involucrados y la falta de certezas mantienen abierto un escenario de enorme tensión. Sin embargo, los investigadores aseguran que continúan reuniendo elementos y que ninguna hipótesis está descartada.

La causa podría experimentar movimientos importantes en las próximas horas, especialmente a partir del análisis de los audios, los teléfonos secuestrados y los resultados de nuevas pericias informáticas.

En medio del dolor y la angustia, la familia de Agostina mantiene intacta la esperanza de volver a verla.