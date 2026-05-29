Encuentran muerta a la adolescente que había desaparecido hace 12 días

La hermana menor declaró que aquella tarde Dulce salió de la vivienda para ir a una iglesia cercana y nunca regresó. De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, la joven solía ausentarse algunos días de su casa, por lo que su madre, Lilian Lourdes Maciel, no se alarmó de inmediato cuando volvió del hospital.

La denuncia por la desaparición fue realizada recién este miércoles en la Comisaría de la Mujer de Eldorado, momento en que se activó el protocolo de búsqueda.

Comisaría de la Mujer de Eldorado Comisaría de la Mujer de Eldorado. (Foto: Google Street View)

El hallazgo y la investigación

Tras el hallazgo del cuerpo, la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez se presentó en el lugar para supervisar las pericias y el operativo de extracción del cadáver, realizado por bomberos voluntarios de Eldorado.

El médico policial determinó en una primera evaluación que la muerte se produjo entre siete y ocho días antes del hallazgo y solicitó una autopsia para establecer la causa exacta del fallecimiento.

Fuentes policiales señalaron que la víctima tenía un trozo de sábana anudado alrededor del cuello, lo que refuerza la hipótesis de un estrangulamiento. Los investigadores descartaron en principio que el crimen haya ocurrido en otro sitio.

La Policía ya identificó a varias personas que frecuentaban el lugar, una zona donde hay numerosas obras sin terminar y terrenos baldíos cubiertos de vegetación.

El cuerpo de la adolescente fue reconocido por fotografías por su madre durante la madrugada de este viernes. Luego fue trasladado a la Morgue Judicial de Posadas, donde se realizarán los estudios forenses para determinar la fecha precisa de la muerte y cómo fue asesinada.