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INVESTIGACIÓN

Encuentran muerta a la adolescente que había desaparecido hace 12 días

La joven tenía 17 años y su cuerpo fue encontrado dentro de una cámara séptica y los investigadores sospechan que fue estrangulada.

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El médico policial determinó en una primera evaluación que la muerte se produjo entre siete y ocho días antes del hallazgo. (Foto: Misiones Online)

El médico policial determinó en una primera evaluación que la muerte se produjo entre siete y ocho días antes del hallazgo. (Foto: Misiones Online)

Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años que estaba desaparecida desde hacía doce días en la ciudad misionera de Eldorado, fue hallada muerta en una construcción abandonada del barrio El Tucán. Los primeros indicios indican que la víctima habría sido estrangulada con un trozo de sábana y que llevaba al menos una semana fallecida.

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Dylan desapareció el 11 de mayo. (Foto: Facebook/Somos HyD).

El cuerpo fue encontrado este jueves por la noche luego de que un vecino alertara a la Policía por un fuerte olor nauseabundo que salía de una obra en construcción ubicada en la zona del kilómetro 4 de Eldorado. Cuando los efectivos ingresaron al terreno, cubierto de malezas, hallaron el cadáver de una mujer dentro de una cámara séptica situada en la parte trasera del predio.

Eldorado
El cuerpo fue encontrado este jueves por la noche luego de que un vecino alertara a la Policía. (Foto: Municipalidad Eldorado)

El cuerpo fue encontrado este jueves por la noche luego de que un vecino alertara a la Policía. (Foto: Municipalidad Eldorado)

La desaparición

La adolescente había sido vista por última vez el 17 de mayo. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, ese día había quedado al cuidado de su hermana de diez años mientras su madre asistía a su padre, que permanecía internado en el Hospital Samic.

La hermana menor declaró que aquella tarde Dulce salió de la vivienda para ir a una iglesia cercana y nunca regresó. De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, la joven solía ausentarse algunos días de su casa, por lo que su madre, Lilian Lourdes Maciel, no se alarmó de inmediato cuando volvió del hospital.

La denuncia por la desaparición fue realizada recién este miércoles en la Comisaría de la Mujer de Eldorado, momento en que se activó el protocolo de búsqueda.

Comisaría de la Mujer de Eldorado
Comisaría de la Mujer de Eldorado. (Foto: Google Street View)

Comisaría de la Mujer de Eldorado. (Foto: Google Street View)

El hallazgo y la investigación

Tras el hallazgo del cuerpo, la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez se presentó en el lugar para supervisar las pericias y el operativo de extracción del cadáver, realizado por bomberos voluntarios de Eldorado.

El médico policial determinó en una primera evaluación que la muerte se produjo entre siete y ocho días antes del hallazgo y solicitó una autopsia para establecer la causa exacta del fallecimiento.

Fuentes policiales señalaron que la víctima tenía un trozo de sábana anudado alrededor del cuello, lo que refuerza la hipótesis de un estrangulamiento. Los investigadores descartaron en principio que el crimen haya ocurrido en otro sitio.

La Policía ya identificó a varias personas que frecuentaban el lugar, una zona donde hay numerosas obras sin terminar y terrenos baldíos cubiertos de vegetación.

El cuerpo de la adolescente fue reconocido por fotografías por su madre durante la madrugada de este viernes. Luego fue trasladado a la Morgue Judicial de Posadas, donde se realizarán los estudios forenses para determinar la fecha precisa de la muerte y cómo fue asesinada.

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