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Claudio Gabriel Barrelier
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INVESTIGACIÓN

Un balde de 20 litros, una conservadora y bolsas de residuos: los escalofriantes detalles que complican a Claudio Barrelier

La fiscalía profundiza el análisis de un Ford Ka negro vinculado al entorno de Claudio Barrelier mientras avanza el rastrillaje en Ampliación Ferreyra.

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Un balde de 20 litros, una conservadora y bolsas de residuos: los escalofriantes detalles que complican a Claudio Barrelier
Los investigadores analizan el Ford Ka negro mencionado por la defensa de Barrelier y revisan imágenes de cámaras de seguridad. (Foto: archivo).

Los investigadores analizan el Ford Ka negro mencionado por la defensa de Barrelier y revisan imágenes de cámaras de seguridad. (Foto: archivo).

La búsqueda de Agostina Vega continúa en Córdoba mientras la fiscalía profundiza el análisis de un Ford Ka negro presuntamente utilizado por Claudio Barrelier y de los registros telefónicos que lo ubicarían en la zona donde se concentran los rastrillajes. Los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió con la adolescente de 14 años después de que ingresara a la vivienda del único detenido por la causa.

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La zona presenta dificultad, ya que los pastizales que crecen en el área tienen más de un metro y medio de altura. (Foto: captura de pantalla)

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, una de las pistas que cobró relevancia en las últimas horas es la de un Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar a la joven. El vehículo pertenecería a una "amiga" de Barrelier, según detalló su abogado defensor en declaraciones a A24. El auto será sometido a distintos peritajes para determinar si existen rastros que puedan aportar información sobre el paradero de Agostina.

En paralelo, trascendieron datos sobre movimientos realizados por el imputado durante la madrugada posterior a la desaparición. Según informó El Doce, habría sido visto circulando con un tacho de aproximadamente 20 litros y otros objetos que ahora son analizados por los investigadores. "Hay un balde y una conservadora y se lo ve a Barrelier con mucho esfuerzo llevando esos elementos hacia el Ford Ka", precisó Pablo Rossi sobre una cámara de seguridad que habría detectado al hombre de 33 años junto al auto negro el lunes pasado.

La defensa de Barrelier intentó explicar esa situación. Su abogado aseguró que los elementos observados, entre ellos palas, baldes y pinzas, formaban parte de herramientas utilizadas para realizar trabajos de albañilería en una vivienda vinculada a una amiga que le habría facilitado el automóvil.

El rastrillaje

Mientras tanto, los rastrillajes continúan en un amplio sector de barrio Ampliación Ferreyra, donde trabajan efectivos policiales, brigadas especializadas y perros entrenados en búsqueda de personas. El operativo se concentra en un predio de gran extensión que quedó bajo la lupa de la fiscalía a partir de distintos elementos incorporados al expediente.

La investigación también avanzó sobre el análisis de las cámaras de seguridad. Según reconoció el propio abogado del acusado, la joven que aparece ingresando a la vivienda de barrio Cofico no es la hija de Barrelier, tal como él había sostenido inicialmente.

DESESPERADA BÚSQUEDA DE AGOSTINA VEGA: RASTRILLAJE A PIE, A CABALLO Y CON PERROS RASTREADORES
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Esa admisión refuerza la hipótesis de los investigadores de que la adolescente registrada en las imágenes es efectivamente Agostina Vega. Hasta el momento no trascendieron registros que permitan confirmar cómo ni cuándo abandonó el lugar.

Otro dato que analizan los investigadores surge de los registros de telefonía celular. De acuerdo con información incorporada a la causa, una antena ubicó a Barrelier en la misma zona donde este viernes se desarrollaron los principales rastrillajes.

La fiscalía busca reconstruir los movimientos realizados desde la noche en que Agostina fue vista por última vez y determinar si las nuevas pruebas permiten esclarecer qué ocurrió con la adolescente. Por ahora, Barrelier sigue siendo el único detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad.

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