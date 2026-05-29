Un balde de 20 litros, una conservadora y bolsas de residuos: los escalofriantes detalles que complican a Claudio Barrelier

El rastrillaje

Mientras tanto, los rastrillajes continúan en un amplio sector de barrio Ampliación Ferreyra, donde trabajan efectivos policiales, brigadas especializadas y perros entrenados en búsqueda de personas. El operativo se concentra en un predio de gran extensión que quedó bajo la lupa de la fiscalía a partir de distintos elementos incorporados al expediente.

La investigación también avanzó sobre el análisis de las cámaras de seguridad. Según reconoció el propio abogado del acusado, la joven que aparece ingresando a la vivienda de barrio Cofico no es la hija de Barrelier, tal como él había sostenido inicialmente.

DESESPERADA BÚSQUEDA DE AGOSTINA VEGA: RASTRILLAJE A PIE, A CABALLO Y CON PERROS RASTREADORES DESESPERADA BÚSQUEDA DE AGOSTINA VEGA: RASTRILLAJE A PIE, A CABALLO Y CON PERROS RASTREADORES

Esa admisión refuerza la hipótesis de los investigadores de que la adolescente registrada en las imágenes es efectivamente Agostina Vega. Hasta el momento no trascendieron registros que permitan confirmar cómo ni cuándo abandonó el lugar.

Otro dato que analizan los investigadores surge de los registros de telefonía celular. De acuerdo con información incorporada a la causa, una antena ubicó a Barrelier en la misma zona donde este viernes se desarrollaron los principales rastrillajes.

La fiscalía busca reconstruir los movimientos realizados desde la noche en que Agostina fue vista por última vez y determinar si las nuevas pruebas permiten esclarecer qué ocurrió con la adolescente. Por ahora, Barrelier sigue siendo el único detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad.