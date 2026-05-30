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Qué decidió hacer la producción de Gran Hermano con Gladys la Bomba Tucumana y sus amagues de irse

Las repetidas intenciones de Gladys La Bomba Tucumana de dejar el reality habrían llevado a la producción de Gran Hermano a fijar una postura que ya comenzó a generar repercusiones.

30 may 2026, 15:31
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Qué decidió hacer la producción de Gran Hermano con Gladys la Bomba Tucumana y sus amagues de irse

La convivencia dentro de Gran Hermano Generación Dorada continúa sumando momentos de máxima tensión en la pantalla de Telefe. Con el correr de los días, las diferencias entre varios de los participantes se vuelven cada vez más evidentes y algunos comportamientos ya habrían comenzado a generar malestar detrás de cámaras.

Una de las figuras que más está dando que hablar es Gladys La Bomba Tucumana, quien desde su ingreso al reality ha protagonizado distintos cruces con otros jugadores. En medio de esos enfrentamientos, la cantante ha deslizado en más de una oportunidad la posibilidad de abandonar la competencia, una actitud que no estaría cayendo bien en la producción del programa.

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En las últimas horas, el periodista Santiago Riva Roy difundió a través de sus redes sociales una información que, según indicó, provendría de fuentes cercanas al ciclo. El dato apunta directamente a la situación de la intérprete de La pollera amarilla y a cómo estarían evaluando sus reiteradas amenazas de dejar el juego.

De acuerdo con lo que compartió el comunicador en sus historias de Instagram, el equipo del reality habría adoptado una postura firme frente a este tipo de planteos. "Ella amenaza cada vez que se pelea con alguien. No andamos con vueltas este año. No retenemos a nadie", le habrían manifestado desde el entorno del programa.

IG Riva Roy La Bomba Tucumana

La información difundida por Riva Roy señala además que la decisión de la producción sería terminante si la artista finalmente optara por abandonar la casa más famosa del país. "Si se quiere ir, le abrimos la puerta y se va. No le rogamos a nadie", habrían expresado, dejando en claro cuál sería la posición frente a una eventual renuncia.

Pero las novedades no terminaron allí. El periodista también aprovechó para referirse a una serie de versiones que circulaban entre los seguidores del reality respecto de la familia Caniggia, una de las más comentadas por los fanáticos en las últimas jornadas.

En ese contexto, desmintió dos de los rumores que habían tomado fuerza en redes sociales. Por un lado, aseguró que Charlotte Caniggia continuará formando parte del programa y no tiene previsto abandonar la competencia. Por otro, descartó la posibilidad de que Alex Caniggia se sume al juego mediante un ingreso sorpresa.

IG Riva Roy Charlote Caniggia

"No se irá Charlotte y NO ingresa El Emperador (Alex Caniggia). Me confirman desde Telefe", escribió el periodista en su cuenta de Instagram para aclarar las especulaciones.

Como suele ocurrir con todo lo que sucede alrededor de Gran Hermano, la información rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones entre los seguidores del ciclo, que siguen atentos cada novedad relacionada con los participantes y el futuro del juego.

Gladys La Bomba Tucumana y Charlotte Caniggia en GH

Cuál fue el curioso detalle que hizo pensar en una salida de La Bomba Tucumana de Gran Hermano

La estadía de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) parece estar lejos de transitar por un buen momento. Desde su desembarco en la casa más famosa del país, la cantante se mostró afectada por distintas situaciones de convivencia y, con el correr de los días, su malestar fue haciéndose cada vez más evidente.

Lo cierto es que la artista viene atravesando jornadas complejas dentro del reality, donde la presión del aislamiento y los roces permanentes con varios participantes habrían terminado por impactar de lleno en su estado de ánimo. De hecho, en diferentes oportunidades dejó entrever su intención de abandonar el juego, una posibilidad que comenzó a tomar fuerza entre los seguidores del programa.

En ese contexto, durante las últimas horas se viralizó un video que no tardó en generar repercusión en redes sociales y alimentar todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la tucumana dentro de la competencia.

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En la grabación se escucha a Emanuel contar una situación protagonizada por Gladys relacionada con el cambio de pilas de uno de los dispositivos de la casa. Según relató el participante, la cantante habría explicado que quería realizar esa tarea por "última vez".

La frase llamó rápidamente la atención de quienes estaban presentes. Al escuchar el comentario, Andrea del Boca reaccionó sin ocultar su sorpresa e intentó bajarle el tono a la situación al lanzar: "¿Por qué por última vez? Que se deje de hinchar".

Sin embargo, lejos de cerrar el tema, Emanuel sumó un detalle que encendió aún más las sospechas acerca de una posible salida de Gladys La Bomba Tucumana. "Ya juntó sus cosas todo. En su estantería no tiene nada", aseguró, dejando abierta la incógnita sobre cuál será la decisión final de la cantante dentro del reality.

La Bomba se va de GH

     

 

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