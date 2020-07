La CONMEBOL planea que la Libertadores vuelva el 15 de septiembre y la Sudamericana el 25 de octubre, aunque la AFA no está contenta

¿Se jugará? La Libertadores 2020 tiene todas las chances de jugarse íntegra en Uruguay.

El Consejo de presidentes la Conmebol definió algo que estaba hablándose hace varias semanas, y, luego de una videollamada en la que estuvieron representadas las diez asociaciones miembro, la Confederación Sudamericana presentó fechas tentativas en las que desea retomar la competición tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana. La Asociación del Fútbol Argentino manifestó su oposición y cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, siendo que no consideran que podrán regresar en buen nivel para ese momento.

¿Cuáles son las fechas? Conmebol quiere un regreso de la Libertadores para el 15 de septiembre y la Sudamericana, el 27 de octubre. Esto depende del estado sanitario en el continente debido a la pandemia de coronavirus. El mes de diferencia entre una competencia y otra es porque la Sudamericana depende de que se termine de desarrollar la Fase de grupos de la Libertadores para que se completen sus participantes (los terceros de cada uno de los ocho grupo se suman).

La postura de la AFA a esta disposición es la de estar en contra. Su presidente, Claudio Tapia, manifestó su descontento al regreso de las competencias para ese entonces. Todo tiene que ver con que en Argentina no hay fecha para la vuelta de los entrenamientos y, porque además, si se regresa en agosto (como están deslizando los dirigentes en off) los participantes de la máxima cita continental no estarían en forma por el poco tiempo de preparación, en comparación a sus rivales.

"Hay países que ya están entrenando hace semanas y otros incluso, como Brasil, que están jugando. Estamos en clara desventaja", le aseguró a Ovación 24 uno de los dirigentes de un club grande con más peso en Viamonte.

Otro punto a tener en cuenta es que tanto la AFA, como el Gobierno Nacional, siguen en la postura de no abrirse a la disputa de encuentros hasta que todo el país se encuentre en fase cuatro de aislamiento preventivo. Esto mismo fue lo que también Tapia planteó para reforzar su oposición.

También hay que tener en claro que Argentina fue el único país de los más poderosos (Brasil y Uruguay estuvieron a favor) en manifestarse en contra de estas fechas, una muestra clara de la pérdida de poder que sufrió la AFA desde la carta publicada en contra de la Conmebol luego de la polémica eliminación de la Copa América 2019 ante Brasil.

De todas maneras, las fechas están lejos de ser confirmadas porque la pandemia suma cada vez más casos positivos en toda Sudamérica. Pero la presión de las televisoras porque se reanude el torneo, por el cual ya pagó parte de los premios, es importante. La Conmebol quiere jugarla si o si, y sabe que la competencia terminará en enero de 2021.

Ahora, la gran pregunta que se deben empezar a hacer los equipos argentinos es: ¿cuándo arrancamos a entrenar?