Copa Libertadores: ¿por qué Filipe Luis, que dio positivo ayer de COVID-19, fue suplente en la goleada de Flamengo ante Independiente del Valle?

Filipe Luis estuvo en el banco aún dando positivo.

Se sabía que en el medio de esta pandemia que en este momento tiene a Sudamérica como el epicentro del contagio la Copa Libertadores iba a tener situaciones al borde del reglamento. Y esta noche, en el Maracaná, hubo una gran muestra de ello. Filipe Luis, lateral del campeón Flamengo, fue parte del banco de suplentes aún habiendo dado positivo en el control realizado ayer. ¿Por qué la Conmebol lo permitió?

Ayer, el mismo el sitio UOL publicó una noticia en la que el título es: "Filipe Luis dio positivo para COVID y sigue afuera del equipo". El mismo texto, firmado por el periodista Leo Burlá, asegura que el lateral izquierdo no estaría entre los tenidos en cuenta para el encuentro ante Independiente del Valle.

Caso contrario, el atacante Vitinho (otro de los jugadores que dieron positivo en Ecuador) si estaba disponible, luego de que el PCR haya dado negativo. Diego, Isla, Matheuzinho, Michael e Bruno Henrique fueron los otros brasileños que dieron positivo el 20 de septiembre, cuando el club anunció vía Twitter que ya estaban aislados de la delegación en Ecuador.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que seis atletas testaram positivo para Covid-19 em exame realizado antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2020

Gabriel Batista, Thuler, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Michael, Everton Ribeiro, Noga, Pepê, Arão, João Gomes, Muniz, Renê e Vitinho fueron todos los jugadores que dieron positivo en la estadía del Mengao en Ecuador, país en el que perdió ante Independiente del Valle (5-0) y le ganó a Barcelona (2-1).

¿Pero cómo un jugador que dio positivo un día antes de jugar un partido puede ser parte del plantel que salta a la cancha? El primer protocolo presentado por la Conmebol preveía que cualquier jugador con resultado positivo no podía ni entrenar, ni menos jugar. Pero el 9 de septiembre, por sugerencia de la Confederación Brasileña y luego del caso de Boca y su polémico viaje a Paraguay, modificó ese apartado, permitiendo que los clubes cuenten con jugadores con resultados positivos para COVID-19 desde que tengan por lo menos diez días después del primer diagnóstico.

¿Qué dice el nuevo reglamento?

"La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Centers for Disease Control and Prevention de EEUU, hacen una clara diferenciación entre los PCR (+) de quienes están cursando la enfermedad y pueden contagiar a otros y los PCR (+) de quienes superaron la enfermedad, los cuales SON CONSIDERADOS RECUPERADOS Y YA NO CONTAGIAN.

El documento de Recomendaciones médicas para entrenamientos, viajes y competiciones de la CONMEBOL incorporó esta noción al definir en la página 19, bajo el título “Recomendaciones”, en el tercer párrafo del punto 1: “En las personas asintomáticas, el aislamiento y otras precauciones PUEDEN CESAR 10 DÍAS DESPUÉS de la fecha de su primera prueba RT-PCR (+) para RNA del SARS-Cov-2”.

La situación que motiva la presente aclaración no es en absoluto singular o única. Circunstancias similares se han registrado en torneos locales en Sudamérica y en competiciones en Europa. En todos los casos, los jugadores que no presentaban síntomas por varios días y cuya prueba de RT-PCR (+) databa de 10 o más días atrás fueron habilitados a jugar, PORQUE NO PODÍAN CONTAGIAR LA ENFERMEDAD".

En una charla con UOL, el Jefe de Departamento de la CBF, Jorge Pagura, dijo que la entidad madre del fútbol brasileño seguía la recomendación del Centro de Control y Prevención de Dolores de Estados Unidos, que publicó el 22 de julio la misiva aceptada por la Organización Mundial de la Salud. "Esta regla dice que, después de la primera prueba de PCR positiva, el aislamiento durante diez días es suficiente para dar de alta al paciente", dijo Pagura, quien también forma parte del Comité Médico de la Conmebol.

Si se hacen las cuentas, desde aquel 20 de septiembre en los que se hicieron públicos los resultados del plantel brasileño, esta noche se cumplen diez días. Habría que suponer que los contagios fueron algunos días anteriores al comunicado para que el nuevo reglamento "ampare" la aparición de un recién recuperado Filipe Luis en el banco de suplentes en la goleada 4-0 del campeón de América ante Independiente del Valle.