Courtois, campeón picante: "Cuando dije que podíamos ganar los 10 partidos, desde Cataluña se burlaron"

Courtois

Thibaut Courtois fue uno de los responsables de que Real Madrid pudiera festejar hoy el título y no en la última fecha. El arquero, de gran actuación en el triunfo 2-1 ante Osasuna, tuvo una destacada actuación a la hora de declarar con la victoria consumada, con una alusión directa hacia Barcelona.

"Volvimos del confinamiento y ganamos los 10 partidos seguidos. Antes de volver había dicho que podríamos lograrlo y más de una burla me llegó desde Cataluña diciendo que me calle", señaló el ex arquero de Chelsea, desafiante.