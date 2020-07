El dramático testimonio de un futbolista español que tuvo COVID-19: "Parece que te vas a morir"

Crudo relato del jugador ibérico.

Chico Flores, defensor del club español Fuenlabrada, remarcó en una entrevista lo desagradable que es contagiarse de coronavirus y advirtió que "parece que te vas a morir".

El jugador fue internado por una fuerte fiebre y declaró: "De los seis días en que estuve, en dos momentos me llevé sustos importantes. El primero fue cuando me llevaron al hospital. Venía de dos noches pasándola muy mal, con fiebre y dolor de todo tipo. No podía ni mantenerme en pie".

"El segundo fue en una mañana que tuvieron que venir los doctores a ponerme medicaciones, porque parecía que... Parece que te vas a morir. Fueron momentos desagradables", remarcó Flores en la entrevista.

"Llevo muchos años dedicado al fútbol. Siempre se aprende más de lo negativo que de lo positivo. Entren en conciencia, por favor. El virus está ahí y desgraciadamente sigue subiendo. Le puede pasar a cualquiera", concluyó.

El caso del Fuenlabrada recorrió el mundo: en medio del regreso a la actividad, se detectaron 28 positivos de coronavirus y quedaron todos automáticamente aislados.