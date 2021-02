Darío Cvitanich, cerca del retiro: "Seguramente sea mi último año en Racing y probablemente en el fútbol"

Darío Cvitanich

Darío Cvitanich fue entrevistado por ESPN y reveló que está cerca de sellar su retiro del fútbol profesional, luego de arreglar su continuidad en Racing al menos hasta diciembre.

"Probablemente sean mis últimos meses en Racing y quizás también en el fútbol. Son ciclos que se cumplen, hoy tiene que ver qué hay más adelante, empezar otra cosa. Disfruto mucho de mi día a día y no depende de si un técnico me pone o no", comentó el exgoleador de Boca.

"Estamos en una época donde vivimos a mil y tenemos la responsabilidad de ser docentes para las generaciones que vienen", agregó.

"Técnico no porque hay que tener algo especial, un don y no sé si quiero seguir haciendo la misma vida o peor que la del futbolista. Con los técnicos se es más ingrato que con el futbolista. No sé si seguirá por el fútbol o por otro lado, apartado", cerró Cvita.