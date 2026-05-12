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El supuesto tercero en discordia entre Wanda Nara y Martín Migueles rompió el silencio: "Este tipo..."

Agustín Bernasconi decidió romper el silencio luego de que comenzaran a circular versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Wanda Nara, en medio de los rumores de crisis y separación que rodean a la empresaria y a Martín Migueles.

12 may 2026, 23:11
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El supuesto tercero en discordia entre Wanda Nara y Martín Migueles rompió el silencio: Este tipo...
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El supuesto tercero en discordia entre Wanda Nara y Martín Migueles rompió el silencio: "Este tipo..."

Agustín Bernasconi decidió salir a hablar luego de la información que comenzó a circular en SQP, emitido por América TV, donde aseguraron que estaría iniciando una relación con Wanda Nara.

Las versiones rápidamente tomaron fuerza, especialmente porque aparecen en medio de los insistentes rumores de crisis y separación que desde hace semanas rodean a la empresaria y a Martín Migueles, quien además estaría atravesando serias complicaciones con la Justicia.

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"Hola. No suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni en nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más", escribió el cantante en su cuenta de X, comentario que luego borró.

Tw de Agustín Bernasconi

Lejos de dejar pasar la situación, expresó su enojo públicamente tras la difusión del clip en el que se reproducían los dichos de Yanina Latorre. "¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso".

Tw de Agustín Bernasconi sobre Wanda Nara

Qué dijo Yanina Latorre sobre Wanda Nara y Agustín Bernasconi

En SQP (América TV), Yanina Latorre sorprendió este martes al dar a conocer una fuerte versión sobre la vida sentimental de Wanda Nara, tras confirmarse su separación de Martín Migueles. Según la conductora, la empresaria ya habría iniciado un nuevo vínculo amoroso que generó impacto en el mundo del espectáculo.

Hoy a la tarde cuando estaba yendo para la radio me llamó alguien que aclaro que no está en Uruguay, no es amiga de Wanda, pero alguien con la que puede llegar a ser de un entorno cercano y me dijo: 'Nuestra chica ya tiene chongo'”, comenzó relatando Yanina, dejando instalada la expectativa en el piso.

Yo me quedé fría”, confesó luego, antes de sumar más detalles sobre la identidad del supuesto involucrado. “A la persona la conozco. Una vez en mi vida viajé con esa persona en un avión. Es del mundo del espectáculo. No es periodista deportivo”, agregó, sin dar el nombre en ese momento.

La conductora continuó reconstruyendo la información que le llegó: “Cuando le empiezo a preguntar, le digo: ¿Pero posta? Entonces me dice: 'No creo que le dure', porque este chico no viene flojo de papeles, no tiene problemas con la Justicia. Es limpio, es una persona que no tiene quilombos. No tiene hijos”.

Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi ”, lanzó la versión más fuerte del programa.

Según su relato, el conflicto habría escalado durante el rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo?:Eso fue lo que le calentó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar. Parece que hay mucha escena de sexo en la película. Y en esas escenas de sexo ambos se calentaron”.

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