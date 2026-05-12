Grecia Colmenares sufrió un fuerte ataque de nervios tras la sanción de Gran Hermano: "Unos tontos..."

Además, lamentó la situación y priorizó la salud de sus compañeros, que lo dan todo en la prueba para lograr el presupuesto semanal completo: "La persona que hace la prueba pone en riesgo su fuerza, corre, se esmera, eso no sirve".

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Cuál fue la sanción de Gran Hermano

Este martes 12 de abril, la tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), cuando el ojo que todo lo ve decidió sancionar a los jugadores por incumplir sus órdenes vinculadas al manejo de la comida dentro del juego. El comunicado del Big fue contundente y dejó en evidencia la falta de disciplina general en la convivencia.

"Ayer les ordené que retiraran todos los alimentos que tenían guardados en su dormitorio por el riesgo sanitario, como ya se los expliqué, por la descomposición de la comida almacenada en un lugar que no es adecuado, es una situación que realmente me preocupa y que debería también preocuparles a ustedes", comenzó el Big, con tono firme.

La advertencia rápidamente escaló a un fuerte reproche por lo ocurrido dentro de la casa: "Durante la tarde de ayer, mientras parte de la casa se encargaba, obviamente, de trasladar los alimentos de los dormitorios a la cocina, un par de jugadores prefirió refugiarse, por decir algo, en la sala de stream, para comer a escondidas algunas porciones de pizza. Esta conducta, si me permiten, yo veo todo, fue repetida durante la noche en una de las habitaciones".

El Big no se guardó nada y apuntó contra la desobediencia: "Advertí, además, que al menos uno de estos jugadores desobedeció mi orden. Y aún, señores, sigue guardando en su placar huevos, frutas y otros alimentos".

Con un tono cada vez más severo, dejó en claro su postura frente a la rebeldía: "No puedo impedir, les decía, las actitudes mezquinas o egoístas. Cada cual sabe qué hace, cómo se comporta. Si quieren convivir de una manera poco decente o civilizada, es responsabilidad de ustedes, señores. Pero lo que no voy a permitir, y subrayo, no voy a permitir, es que me desautoricen". Y remató: "Que me desafíen con actos de rebeldía como los que mencioné anteriormente".

La sanción fue inmediata y golpeó de lleno al grupo: "Lamento, señores, que por culpa de estas personas toda la casa se ve afectada por la decisión que ahora les voy a anunciar. Queda reducido a la mitad el presupuesto para la compra de la semana que viene. En caso de ganar la prueba, tendrán el 50 por ciento, de perderla solo el 25 por ciento. Pero hay algo más. No me obliguen a efectuar una requisa personal. Quiero que todo aquel que no haya retirado la comida de sus habitaciones, lo haga en este mismo instante".

La tensión explotó en el cierre cuando Emanuel, acorralado por la orden, fue a sacar de su placard un maple de huevos. En ese momento, el resto de los jugadores reaccionó con enojo y se generó un clima de fuerte enfrentamiento que promete seguir sumando repercusiones dentro de la casa.