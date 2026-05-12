Donald Trump publicó un mapa con Venezuela pintada con la bandera de EE.UU.

El presidente aseguró que el país sudamericano posee recursos energéticos valuados en “40 billones de dólares” y sostuvo que mantiene un fuerte respaldo popular entre los venezolanos tras la salida de Nicolás Maduro del poder a comienzos de 2026.

“Venezuela ama a Trump”, afirmó el mandatario durante una entrevista telefónica difundida por medios norteamericanos.

No es la primera vez que Trump menciona la idea. En marzo ya había deslizado la posibilidad de incorporar a Venezuela como nuevo estado estadounidense luego del desempeño del seleccionado venezolano en el Clásico Mundial de Béisbol.

trump y la tregua con iran El Presidente norteamericano usó sus redes sociales para mostrar su intención de sumar al país caribeño.

El rechazo del gobierno venezolano

La respuesta desde Caracas no tardó en llegar. La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó de manera contundente la propuesta y defendió la soberanía del país.

“Eso nunca se habría considerado. Si hay algo que tenemos los venezolanos y venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia y a nuestros héroes”, declaró Rodríguez desde La Haya.

La funcionaria remarcó además que, pese a la recomposición de relaciones diplomáticas y la cooperación petrolera entre ambos países, la integridad territorial venezolana “no está en discusión”.

1774453770-delcy-rodriguez-participara-forma-virtual-foro-economico-miami Delcy Rodríguez rechazó de manera contundente la propuesta.

Qué dice la Constitución de Estados Unidos

Especialistas en derecho constitucional señalaron que el presidente estadounidense no tiene facultades para anexar unilateralmente un país y convertirlo en estado.

El Artículo IV de la Constitución de Estados Unidos establece que cualquier incorporación de un nuevo estado requiere la aprobación del Congreso. Además, históricamente también se considera necesario el consentimiento explícito del territorio involucrado.

Por ahora, la iniciativa aparece como políticamente inviable debido al rechazo del gobierno venezolano y a los obstáculos legales que implicaría avanzar con una medida de ese tipo.