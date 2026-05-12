La tajante reacción de Martín Pepa cuando le preguntaron por Pampita tras la separación

Este martes, las cámaras de LAM (América TV) captaron un momento inesperado: Martín Pepa fue sorprendido en el aeropuerto, justo después de confirmarse su separación de Pampita.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Este martes Martín Pepa fue sorprendido en el aeropuerto tras su separación de Pampita. ¿Qué dijo?
Este martes, las cámaras de LAM (América TV) captaron un momento inesperado: Martín Pepa fue sorprendido en el aeropuerto, justo después de confirmarse su separación de Pampita.
La escena generó gran expectativa, ya que el cronista del programa conducido por Ángel de Brito lo siguió hasta su auto y le lanzó varias preguntas directas. Entre ellas: "Pampita confirmó la separación. ¿A qué se debe tu visita por Argentina? ¿Tu intención es reconquistarla?", además de otras como "Se estuvo hablando mucho de la relación de tu familia con ella. ¿Qué tenés para aclarar, Martín? Para que nos comentes, ¿cómo estás vos?" y "¿Pudieron hablar con Pampita? ¿La pudiste escuchar lo que dijo? Dijo que sos buen tipo, reconoce que sos un amor de persona. ¿La distancia quizás jugó en contra?".
El polista, sin embargo, optó por el silencio absoluto y no respondió a ninguna de las consultas, lo que dejó a todos con más dudas que certezas.
Ya en el estudio, la nota generó debate entre los panelistas. Pilar Smith fue tajante: "Es un maleducado, la verdad que es un maleducado. Saliste con Pampita. Por lo menos contestá y decí: 'No quiero hablar, muchas gracias'". Carolina Molinari, en cambio, aportó otra mirada: "Él nunca habló. Entonces, ¿por qué hablaría ahora? Si él hubiese hablado, estaríamos diciendo: 'Ay, se está colgando de Pampita'".
La discusión se amplió con la intervención de Fefe Bongiorno, quien reflexionó sobre cómo suelen narrarse las rupturas: "En lo que es una separación, entre un hombre y una mujer, cuando habla el entorno del hombre, siempre, pero siempre, y vayan a chequear los archivos, siempre la palabra es: 'Ella es una pesada'. No digo que Pampita haya sido una santa, no sé qué habrá pasado real, no la conozco tampoco, pero no puede ser que la versión siempre sea que las minas son intensas".
En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre volvió a traer al centro de la escena la ruptura entre Pampita y Martín Pepa, y sumó datos inéditos que, según ella, provienen del círculo íntimo del polista.
La conductora lanzó: "Pampita y Martín terminaron a los corchazos. Ella lo torturó por teléfono y con mensajes". Luego añadió que, según personas cercanas, "él se la sacó de encima. La familia está feliz. Ya está en Londres y la familia festeja la separación".
Al relatar lo que le dijeron sobre la insistencia de Pampita, Yanina fue tajante: "Que se iba a arrepentir, que no la deje, que lo intenten. Le mendigó por teléfono, y él todo el tiempo con un rotundo 'no'". Esa habría sido la explicación que recibió al indagar sobre la actitud de la modelo.
En su exposición, Latorre detalló que Pampita no lograba aceptar el final y mantenía la esperanza de recomponer la relación viajando. "Ella no aceptaba la separación. Él le contó a sus amigos. La palabra es así: 'Lo torturó con el teléfono. Llamados, mensajes y audios. Le dijo de todo. A ella se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo'", leyó en vivo.
Además, la panelista contó que Pepa ya se encuentra instalado en Londres y que, aunque no está en pareja formal, "ya salió con una chica que conocía de antes de Carolina". En paralelo, subrayó que la familia del polista celebra la distancia porque, según ellos, "ella era muy absorbente y nunca terminaron de tener el vínculo. Ya se habían separado, volvieron".
Finalmente, antes de despedirse, Yanina compartió un último comentario que recibió de un allegado a Pepa, lapidario y sin vueltas: "Ella era insoportable".