La tajante reacción de Martín Pepa cuando le preguntaron por Pampita tras la separación

La discusión se amplió con la intervención de Fefe Bongiorno, quien reflexionó sobre cómo suelen narrarse las rupturas: "En lo que es una separación, entre un hombre y una mujer, cuando habla el entorno del hombre, siempre, pero siempre, y vayan a chequear los archivos, siempre la palabra es: 'Ella es una pesada'. No digo que Pampita haya sido una santa, no sé qué habrá pasado real, no la conozco tampoco, pero no puede ser que la versión siempre sea que las minas son intensas".

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Por qué la familia de Martín Pepa celebró la ruptura con Pampita, según Yanina Latorre

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre volvió a traer al centro de la escena la ruptura entre Pampita y Martín Pepa, y sumó datos inéditos que, según ella, provienen del círculo íntimo del polista.

La conductora lanzó: "Pampita y Martín terminaron a los corchazos. Ella lo torturó por teléfono y con mensajes". Luego añadió que, según personas cercanas, "él se la sacó de encima. La familia está feliz. Ya está en Londres y la familia festeja la separación".

Al relatar lo que le dijeron sobre la insistencia de Pampita, Yanina fue tajante: "Que se iba a arrepentir, que no la deje, que lo intenten. Le mendigó por teléfono, y él todo el tiempo con un rotundo 'no'". Esa habría sido la explicación que recibió al indagar sobre la actitud de la modelo.

En su exposición, Latorre detalló que Pampita no lograba aceptar el final y mantenía la esperanza de recomponer la relación viajando. "Ella no aceptaba la separación. Él le contó a sus amigos. La palabra es así: 'Lo torturó con el teléfono. Llamados, mensajes y audios. Le dijo de todo. A ella se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo'", leyó en vivo.

Además, la panelista contó que Pepa ya se encuentra instalado en Londres y que, aunque no está en pareja formal, "ya salió con una chica que conocía de antes de Carolina". En paralelo, subrayó que la familia del polista celebra la distancia porque, según ellos, "ella era muy absorbente y nunca terminaron de tener el vínculo. Ya se habían separado, volvieron".

Finalmente, antes de despedirse, Yanina compartió un último comentario que recibió de un allegado a Pepa, lapidario y sin vueltas: "Ella era insoportable".