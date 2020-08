"Me decepciona lo que ha hecho Messi": la crítica de un candidato a presidente de Barcelona

Messi

El pedido de salida de Lionel Messi de Barcelona generó la "sorpresa y decepción" de Toni Freixa, uno de los candidatos a presidente del club catalán para las elecciones del próximo año.

"Estoy sorprendido y decepcionado como barcelonista. Me decepciona lo que ha hecho Messi. Los contratos están para cumplirlos y lo que tiene que hacer Messi es venir con 700 millones e irse", dijo Freixa en declaraciones a Radio Marca de España.

Al ex dirigente en la gestión del actual presidente José María Bartomeu no le preocupa "en exceso" que Messi deje la institución porque "todo tiene un fin", pero no avala la forma.

"Lo que es trascendente es que lo haya hecho de esta manera tan desacertada y sin respetar al club", indicó Freixa.