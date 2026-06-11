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Gran Hermano: Cinzia denunció a Emanuel por un comentario discriminatorio en pleno vivo

En Gran Hermano, Cinzia aprovechó la gala de nominación para exponer una actitud de Emanuel que calificó como discriminatoria.

11 jun 2026, 00:30
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cinzia y emanuel
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La tensión volvió a instalarse en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras conocerse los nominados de esta semana: Yipio, Nigro, Majluf, Andrea del Boca, Zunino, Campanita, Sol, Luana y Cinzia. En pleno vivo, la venezolana aprovechó el espacio para exponer un comentario discriminatorio de Emanuel.

"Ya que están mencionando algunos comentarios desafortunados y Cola expuso lo que le pasó, quiero también exponer lo que me pasó hoy, que fue muy desafortunado. Tuvimos unos premios hermosos alusivos a la selección argentina: medias, camisetas, algunas pantuflas. No había 22 y algunos se iba a quedar sin", comenzó diciendo Cinzia.

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"Y la idea de Emanuel era que tenían prioridad los argentinos por ser argentinos, por ende, paraguaya, venezolana, chilena y uruguaya, no teníamos prioridad, básicamente. La verdad que fue bastante incómodo, desafortunado y desagradable porque dentro del reglamento de Gran Hermano todos sabemos que no se puede hacer alusión o dejar a alguien de lado por su nacionalidad, creencia, religión, preferencia", explicó.

Con firmeza, agregó: "Y la verdad me pareció lo último esto, nunca me había pasado. Yo me siento mitad argentina, banco a Argentina en el mundial, en todas las actividades, canto las canciones, me pongo la remera, alzo la bandera con orgullo porque este país me abrió las puertas, soy residente, pago mis impuestos y los amo con todo mi corazón".

Santiago del Moro intervino para darle la palabra a Emanuel, quien respondió sin vueltas: "Sí, como no tiene juego, tiene que agarrarse de esas cosas". Y luego insistió: "Hay que decir las cosas como son. Cinzia hace varios días que viene mal en la casa y quiere agarrarse de eso como para tener juego".

La jugadora cerró su descargo agradeciendo a quienes cedieron parte de los premios: "Gracias a algunos chicos que nos lo cedieron. Por ejemplo, Manuel".

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Cansada de las críticas por su vínculo con Sol Abraham, Cinzia decidió poner fin a los comentarios con un descargo cargado de emoción y bronca. Frente a todos, dejó en claro que no piensa seguir tolerando las etiquetas que le ponen dentro de la casa.

"Sol es mi amiga, la adoro. Nosotras tenemos un juego, una alianza desde el primer día. Uno no escoge las afinidades ni a quién quiere. Si quieren que les de el gusto, se los voy a dar. Me tienen podrida con la maldita palabra de perrito faldero", comenzó la venezolana angustiada.

Con la voz quebrada, Cinzia defendió el valor de la amistad: "¿Saben qué? Les doy el gusto, búrlense de mí todo lo que quieran pero les voy a decir algo: para mí la amistad es ponerle la corona a la otra. Es aplaudir cuando tu amiga hace las cosas bien y a veces preferir que le vaya bien al otro y que no te vaya bien a vos. Eso para mí es la amistad que lo aprendí de mi mamá que es una guerrera en la vida y me inspira y me rodié en mi vida de mujeres guerreras y por eso me siento a gusto cuando veo a mujeres brillar".

Además, destacó a otras compañeras: "No me pasó nada más con Sol, me pasó con Danelik, me pasa con Luana, me pasa con Campanita que te he halagado un montón de veces".

La participante volvió a apuntar contra la frase que más la hiere: "Yo no vine a Gran Hermano para que estén diciendo que soy perrito faldero de nadie así que métanse sus palabras de mier.. por donde más les quepa porque me tienen podrida. Y si lo quieren seguir diciendo díganlo hasta el cansancio porque no me interesa. No me importaba pero ya después de tres meses me hirieron".

Finalmente, cerró con un mensaje contundente: "No me importa tener más la careta de que no me afecta, sí me afecta. Hoy me merezco estar en este en el lugar que estoy por mí misma. Me tienen podrida con su maldita palabra de perrito faldero que inventaste vos Andrea (del Boca). Mi amiga es reina y la protagonista en mi vida soy yo y estoy acá oporque me lo merezco. Yo no soy hija de mamá y papá, yo también no tuve para comer, así que váyanse a la mier.. no me importa".

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